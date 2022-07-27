Las Almas que ELIGEN cuerpos Transgénicos

Has notado cómo el debate Transgénero misteriosamente comenzó estos años? A pesar de que los humanos Transexuales siempre han existido. Hay un motivo oculto que aun no se ha revelado. La elite tiene planes para el 3 género de la humanidad, y hablaremos en este video de lo que representan los seres humanos Transexuales en estos tiempos de grandes cambios.

