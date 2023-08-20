Indoktrination & Realität (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Vielen ist nicht bewusst, dass sie selbst Kinder in Erwachsenengestalt sind und deshalb eine feindliche Regierung durch Indoktrination als "Elternersatz" gut finden.





Wer stellt es denn in Frage, dass man per Zwang & Gewalt zu Dingen gezwungen wird, die man nicht will?

Tausende Regeln, wo man nie gefragt wurde.

Sie rauben euer Geld für Kriege, Waffen, Drogen, Menschenexperimente und Menschenhandel, misshandeln Tiere in Zuchtanstalten oder erschießen sie zum Spaß.





Was für eine total irre Welt und Menschheit ist das?

Merkt das niemand?

Und warum hören wir nicht einfach mal damit auf?





Jeder sollte sich überlegen was er tun kann, um so viele Mitmenschen wie möglich in die Realität zu holen.

Denn mit Tanzen und Bühnenshows wurde noch nie ein Krieg gewonnen.💥





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Bis demnächst,

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