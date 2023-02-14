Israels makt i Sverige -ett föredrag med Ahmed Rami

Har Israel en stor makt i Sverige? Och hur fungerar denna makt? Varför bedyrar partiledarna för alla de stora svenska riksdagspartierna sin kärlek för Israel? Finns det klara politiska och ideologiska gränser mellan Israel och Sverige? Har Israel överhuvudtaget några bestämda gränser i Mellanöstern eller i världen? Varför är svenska massmedierna styrda av israeliska agenter? Behöver Sverige befrias från den israeliska makten? Varför och hur?.. Det är några viktiga frågor som behandlas under detta föredrag.



Ahmed Rami kom till Sverige 1973 som politisk flykting från Marocko efter att ha deltagit i en misslyckad statskupp. I Marocko upptäckte han att man kunde kritisera allt och alla utom den som hade makten dvs. kungen. I Sverige upptäckte han snart att även här kunde man kritisera allt och alla utom de som har makten. Ahmed dömdes således 1989 till 6 månaders fängelse av en svensk domstol enbart för sina åsikters skull.





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Föredraget ägde rum i Sävedalen, Göteborg Söndagen den 13:e november 2022