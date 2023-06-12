Ὁ Μόρφου Νεόφυτος ἀπαντᾶ στὶς ἀγωνίες τοῦ λαοῦ στὴν Ἱ. Μ. Ὁσίου Ἀβακούμ, Φτερικούδι (11.06.2023)

Τὴν Κυριακὴ 11 Ἰουνίου, 2023 ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα προστάτου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ποὺ τελέσθηκε στὴν ἱερὰ μονὴ Ὁσίου Ἀβακοὺμ στὴν κοινότητα Φτερικουδιοῦ τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Ταμασσοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πανιερωτάτος μετέβηκε στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, καὶ ἀπάντησε σὲ ἐρωτήματα πιστῶν σχετικὰ μὲ τὴν ἀντίχριστη ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, τὴν παιδεία στὰ σχολεῖα, τὸν γάμο, τὴν ἔγνοια τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴ μετάνοια, τὴν κληρονομικότητα, τὸν Θεὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα κ.ἄ. Συντονίζει ὁ ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς μονῆς Ὁσίου Αβακοὺμ ἀρχιμ. Νεκτάριος Γεωργίου.

