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29RCB Om den psykologiska platta jorden operationen
Radio Cui Bono
Radio Cui Bono
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1 view • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin Daniel och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Simon Shack berättar om den psykologiska platta jorden operationen som såg dagens ljus ungefär år 2014 just i samband med att clues forum kommit fram till att även satelliter är något som endast existerar i NASA:s fantasi. Operationen är en smart genomförd motåtgärd från NASA för att de som inte är så insatta i hur korrupt världen är ska associera dem som kritiserar NASA med att de även tror att jorden är platt. Vi tar även upp den mycket omfattande kontrollerade oppositionen som har till uppgift att förvilla och leda bort sanningssökande människor från det uppenbara, nämligen att systemets främsta vapen är media och de kan i stort sett visa förinspelade filmer på TV som nyheter, basunera ut dem som verkliga händelser och komma undan med det.
2) Simon Shacks låt Precession
Keywords
flat earthplatta jordenmark sargant
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