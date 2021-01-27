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Mark Quark - La Vacuna - cantos para la conciencia
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1 view • January 27, 2021
Mark Quark - La Vacuna - cantos para la conciencia
https://www.youtube.com/watch?v=byS9fl7yt2g
LA VACUNA DE MARK QUARK
EN ESTE MUNDO YA NO ENTIENDO NADA
EN ESTE MUNDO HUMANOS DE ENVENENAN POR LA ESPALDA
EN ESTE MUNDO MUCHOS APARENTAN SER LO QUE NO SON Y ASI LES CUESTA SOSTENER ESA ILUSION EN LA QUE QUIEREN HACERTE CREER PERO POR MAS QUE INTENTEN NO VAN A CONVENCER.
HUMANOS ACUMULANDO PODER PERO LA TIERRA NO LO PUEDE SOSTENER.
HAY MUCHOS INTERESES EN QUE TU PEREZCAS, LO LLAMAN FILANTROPOS Y TRATAN DE DESPOBLAR.
HUMAIDAD DEL SIGLO XXI, HUMANIDAD SUELTA LO INNECESARIO, HUMANIDAD QUE RECUPERA SU PODER.
SIENTATE Y SIENTETE
LO TIENES TODO DENTRO Y NO NECESITAS MAS .
ENCUENTRA TU CENTRO Y QUEDATE EN SILENCIO.
LIBEREMONOS DEL MIEDO, SALTEMOS AL VACIO.
VOLVAMOS A LA NATURA, A BAÑARNOS EN EL RIO.
CONCIBIENDO UN NUEVO PARADIGMA, VA SER MAS NECESARIO QUE CUALQUIER VACUNA.
HERMANO CUESTIONATELO TODO, REVISA BIEN LA INFORMACION QUE VENGA DE LA BOCA DEL LOBO.
HUMANIDAD CUIDA DE TU TESORO, LA MADRE TIERRA VALE MAS QUE EL ORO.
EL SUBSCONCIENTE SE MANIEFIESTA YA, LO SABE UNA ELITE QUE INTENTA INOCULARTE, A QUE CONSUMAS A QUE TE PONGAS VACUNAS. QUE NO CONFIES EN TU ORGANISMO SINO QUE COMPRES CURAS.
TRATAN DE ENFRIAR A LA POBLACION, A SEPARARNOS POR NUESTRA PROTECCION .
PROBLEMA, REACCION, SOLUCION. YO YA NO ME TRAGO ESA VAINA DE CARTON.
QUEMA, QUEMA LA TELEVISIÓN, ENCUENTRA NUEVAS FUENTES DONDE BEBER INFORMACIÓN.
ANTES DE ATRAPARNOS EN EL MIEDO VAMOS A PASEAR EN LA NATURA.
ANTES DE QUEDARNOS ENCERRADOS VAMOS A QUEDARNOS EN LO QUE CURA.
QUE VIVA EL JENGIBRE CON JUGO DE NARANJA Y UN DIA DE AYUNO A LA SEMANA. BAÑARME EN LA PLAYA, ESO SI QUE SANA.
CONFIA EN TU SISTEMA INMUNOLOGICO Y DESCONFIA DE ESTE SISTEMA ILOGICO.
VIVE TRANQUILO, QUE TODO ESTA EN SU LUGAR, HASTA QUE EL SOL ESTALLE, DEDICATE A DISFRUTAR.
VAMOS ABRIR LOS OJOS, VAMOS A DESPERTAR.
VAMOS A SOLTAR EL MIEDO A LA LIBERTAD.
SUELTA LA MASCARA Y VUELVE A RESPIRAR.
CUANDO LA MONEDA ESTE LIBRE DE LA DEUDA Y EL CONSUMO SEA SOLO DE LO NECESARIO.
DONDE NO SE PUEDA NEGOCIAR CON LA SALUD, DONDE NO SEA TABU EL ATAUD, Y UNOS Y OTROS NOS APOYEMOS PARA SANAR.
DONDE LA RAZON ESTE AL SERVICIO DEL CORAZON.
QUE LA ESCUELA ENSEÑE A GESTIONAR TODA EMOCIÓN, QUE EL AGRICULTOR SEA FARMACEUTICO.
QUE CADA SER PUEDA DESPLEGAR SUS DONES, ENAMORARSE DEL ARTE Y LAS BUENAS VIBRACIONES.
QUE LA RIQUEZA NO SE CUENTE POR BILLONES SINO POR LA CAPACIDAD DE ABRIR LOS CORAZONES.
LA VACUNA ES EL AMOR .
https://www.youtube.com/watch?v=byS9fl7yt2g
LA VACUNA DE MARK QUARK
EN ESTE MUNDO YA NO ENTIENDO NADA
EN ESTE MUNDO HUMANOS DE ENVENENAN POR LA ESPALDA
EN ESTE MUNDO MUCHOS APARENTAN SER LO QUE NO SON Y ASI LES CUESTA SOSTENER ESA ILUSION EN LA QUE QUIEREN HACERTE CREER PERO POR MAS QUE INTENTEN NO VAN A CONVENCER.
HUMANOS ACUMULANDO PODER PERO LA TIERRA NO LO PUEDE SOSTENER.
HAY MUCHOS INTERESES EN QUE TU PEREZCAS, LO LLAMAN FILANTROPOS Y TRATAN DE DESPOBLAR.
HUMAIDAD DEL SIGLO XXI, HUMANIDAD SUELTA LO INNECESARIO, HUMANIDAD QUE RECUPERA SU PODER.
SIENTATE Y SIENTETE
LO TIENES TODO DENTRO Y NO NECESITAS MAS .
ENCUENTRA TU CENTRO Y QUEDATE EN SILENCIO.
LIBEREMONOS DEL MIEDO, SALTEMOS AL VACIO.
VOLVAMOS A LA NATURA, A BAÑARNOS EN EL RIO.
CONCIBIENDO UN NUEVO PARADIGMA, VA SER MAS NECESARIO QUE CUALQUIER VACUNA.
HERMANO CUESTIONATELO TODO, REVISA BIEN LA INFORMACION QUE VENGA DE LA BOCA DEL LOBO.
HUMANIDAD CUIDA DE TU TESORO, LA MADRE TIERRA VALE MAS QUE EL ORO.
EL SUBSCONCIENTE SE MANIEFIESTA YA, LO SABE UNA ELITE QUE INTENTA INOCULARTE, A QUE CONSUMAS A QUE TE PONGAS VACUNAS. QUE NO CONFIES EN TU ORGANISMO SINO QUE COMPRES CURAS.
TRATAN DE ENFRIAR A LA POBLACION, A SEPARARNOS POR NUESTRA PROTECCION .
PROBLEMA, REACCION, SOLUCION. YO YA NO ME TRAGO ESA VAINA DE CARTON.
QUEMA, QUEMA LA TELEVISIÓN, ENCUENTRA NUEVAS FUENTES DONDE BEBER INFORMACIÓN.
ANTES DE ATRAPARNOS EN EL MIEDO VAMOS A PASEAR EN LA NATURA.
ANTES DE QUEDARNOS ENCERRADOS VAMOS A QUEDARNOS EN LO QUE CURA.
QUE VIVA EL JENGIBRE CON JUGO DE NARANJA Y UN DIA DE AYUNO A LA SEMANA. BAÑARME EN LA PLAYA, ESO SI QUE SANA.
CONFIA EN TU SISTEMA INMUNOLOGICO Y DESCONFIA DE ESTE SISTEMA ILOGICO.
VIVE TRANQUILO, QUE TODO ESTA EN SU LUGAR, HASTA QUE EL SOL ESTALLE, DEDICATE A DISFRUTAR.
VAMOS ABRIR LOS OJOS, VAMOS A DESPERTAR.
VAMOS A SOLTAR EL MIEDO A LA LIBERTAD.
SUELTA LA MASCARA Y VUELVE A RESPIRAR.
CUANDO LA MONEDA ESTE LIBRE DE LA DEUDA Y EL CONSUMO SEA SOLO DE LO NECESARIO.
DONDE NO SE PUEDA NEGOCIAR CON LA SALUD, DONDE NO SEA TABU EL ATAUD, Y UNOS Y OTROS NOS APOYEMOS PARA SANAR.
DONDE LA RAZON ESTE AL SERVICIO DEL CORAZON.
QUE LA ESCUELA ENSEÑE A GESTIONAR TODA EMOCIÓN, QUE EL AGRICULTOR SEA FARMACEUTICO.
QUE CADA SER PUEDA DESPLEGAR SUS DONES, ENAMORARSE DEL ARTE Y LAS BUENAS VIBRACIONES.
QUE LA RIQUEZA NO SE CUENTE POR BILLONES SINO POR LA CAPACIDAD DE ABRIR LOS CORAZONES.
LA VACUNA ES EL AMOR .
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