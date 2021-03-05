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05.03.2021. Царь придет в 2024 году (Выпуск № 192 часть I (2)).
Vera77
Vera77
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6305 views • March 05, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].

Содержание:

00:01 ДНК. Клетка человека (Лекция 1.5 Семенов И.Н.). http://vera77.com/article/15-ustrojstvo-kletki-dushi-i-tela-lektsiya-5-semenov-in.
08:07 Полимеразная цепная реакция (видео 2) | Генная инженерия |Молекулярная генетика. https://www.youtube.com/watch?v=j5buhQzhyEU. 0
25:36 Вся вселенная внутри живой клетки. https://www.youtube.com/watch?v=figE5RGwuhQ.
36:52 ПРОДАЛ ДУШУ ДЬЯВОЛУ, И ВОТ ЧТО С НИМ СТАЛО!!! - Шокирующее Свидетельство бывшего сатаниста. https://www.youtube.com/watch?v=I5-Iekt02Jw&;list=WL&index=16&t=25s.
01:00:22 Библия 1-я Книга Царств. https://www.youtube.com/watch?v=HcT3InNivMw.

Сегодня мы поговорим о том почему Господь говорит полностью убивать некоторые народы, не использовать их вещи (рассмотрим, как на генетическом уровне передается информация). Послушаем шокирующее свидетельство бывшего сатаниста, напомним, что на тех, кто принял Христа сатанисты не могут воздействовать.
Keywords
healthreligionortodoxic
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