La fisica della Kryptonite Introduzione 01 14 Febbraio 2023

Canale https://www.youtube.com/@KryptonitePhysics





Questo è un breve riassunto dei primi cinque video di questa serie.

L'obiettivo è fornire allo spettatore una comprensione della fisica, a livello base ma rilevante, in modo da comprendere appieno l'impatto dell'ultimo video.

La fisica della kryptonite.

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Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.