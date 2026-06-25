Locomondo and Apurimac, song Δεν προλαβαίνω, Στίχοι

Lyrics of Δεν προλαβαίνω Greek song.

Δεν προλαβαίνω, ποτέ δεν προλαβαίνω

ο χρόνος τρέχει κι εγώ ξοπίσω μένω

δεν προλαβαίνω, ποτέ δεν προλαβαίνω

πες μου το λόγο που εδώ ακόμα μένω





Να προλάβω το φανάρι, δεν προλαβαίνω

οι δρόμοι έχουνε φρακάρει, δεν προλαβαίνω

γκάζι φρένο, γκάζι φρένο, δεν προλαβαίνω

και στο ίδιο μέρος μένω, δεν προλαβαίνω





Δεν προλαβαίνω, ποτέ δεν προλαβαίνω

ο χρόνος τρέχει κι εγώ ξοπίσω μένω

δεν προλαβαίνω, πάλι δεν προλαβαίνω

πες μου εσύ γιατί δεν καταλαβαίνω





Ανασαίνω ξανασαίνω, δεν προλαβαίνω

στο δακτύλιο δεν μπαίνω, δεν προλαβαίνω

τόσα αμάξια δε χωράμε, δεν προλαβαίνω

πες μου φίλε μου πού πάμε, δεν προλαβαίνω





Απ' τη Δευτέρα το πρωΐ, δεν προλαβαίνω

μέχρι την Παρασκευή, δεν προλαβαίνω

και το Σάββατο το βράδυ άμα κάνω πως βγαίνω

στην Καραγιώργη Σερβίας θα με βρεις κολλημένο





Και πάλι απ' την αρχή, δεν προλαβαίνω

Μέχρι την Παρασκευή, δεν προλαβαίνω

δεν ξέρω τι με κρατάει σ' αυτήν την πόλη δεμένο

και μου φωνάζει με ρυθμό στ' αυτί μου δαιμονισμένο





Τρέξε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα, έλα πιο γρήγορα,

φύγε πιο γρήγορα, σήκω πιο γρήγορα, κάτσε πιο γρήγορα,

δούλεψε γρήγορα, πούλησε γρήγορα, φτάσε πιο γρήγορα

Στρίψε πιο γρήγορα, μπήξε πιο γρήγορα, δείξε πιο γρήγορα,

σκύψε πιο γρήγορα, πλήξε πιο γρήγορα, πλήξεεε

Άιντε πιο γρήγορα, όλα πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα,

τώρα πιο γρήγορα, γνώρισε γρήγορα, χώρισε γρήγορα,

αγόρασε γρήγορα, πούλησε γρήγορα, χέσε πιο γρήγορα

Κλάσε πιο γρήγορα, φτύσε πιο γρήγορα, φτάσε πιο γρήγορα,

σήκω πιο γρήγορα, κάτσε πιο γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα





Δεν προλαβαίνω, γιατί δεν προλαβαίνω

ο χρόνος τρέχει κι εγώ ξοπίσω μένω

δεν προλαβαίνω, πάλι δεν προλαβαίνω

πες μου το λόγο που εδώ ακόμα μένω





Μ' ένα κουτί πίσω απ' το άλλο, δεν προλαβαίνω

φίλε δεν αντέχω άλλο, δεν προλαβαίνω

γκάζι φρένο, γκάζι φρένο, δεν προλαβαίνω

και στο ίδιο μέρος μένω, δεν προλαβαίνω



