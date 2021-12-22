PARADE ANTI POISON

Erratum Notre Messie Est La Solution l'Antidote au poison du serpent [et non le serpent] pardonnez moi : je voulais dire cette image du serpent sur le bois était l'ombre des choses à venir.Il est temps :- de se tourner vers le Messie qui Est venu sur cette terre, Qui a été crucifié, Qui Est ressuscité et Qui Est Vivant : Lui Seul à a le pouvoir de sauver vos âmes.- d'embrasser Le Père dans Le Nom du Fils Jésus (YahuShua plus exactement), comme votre Sauveur, de garder Ses Commandements (Exode 20), ainsi que Ses fêtes (Lévitique 23) & Ses lois (instructions sur l’alimentation pour notre bien notamment et pour celui de la nature : les filtres de la mer et de la terre) sur les animaux purs et impurs (Lévitique 11), si vous mettez votre foi et toute votre confiance en Lui Il vous délivrera.Il Est La Seule réponse à tout le chaos à venir !IL est écrit :si tu confesses de ta bouche Yahushua/Yeshua/"Jésus" comme Seigneur des Seigneurs et que tu croies dans ton coeur qu'Elohim (Dieu) l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé.Romains 10:9Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ (YahuShua/Yeshua plus précisément : le u se dit ou), en rémission des péchés; et vous recevrez le don de l'Esprit Saint :Actes 2:38Le Messie est venu comme un Agneau et Il revient comme le Lion de La Tribu de YaHudaH/Juda.