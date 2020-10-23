© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΛΑΓΝEΙΑΣ
Follow
20
Download MP3
Share
Report
1792 views • October 23, 2020
Τον προηγούμενο καιρό αυτοί που παίζουν το ρόλο των ειδικών ετοίμαζαν το κλίμα για γενικευμένη χρήση μάσκας οπότε και ο Κούλης ήρθε η ώρα να το διαγγείλει μαζί και με απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ. Ενόσω σε ένα διαφορετικό σύμπαν οι ίδιοι λένε πως βρίσκουν και κανένα ενδεχόμενο ασυμπτωματικό κρούσμα με τηλεσκόπιο. Δηλαδή ο ίδιος δεν μπόρεσε να μην παραδεχτεί το τελευταίο αναφερόμενος στο μεγάλο αριθμό τεστ που διεξάγονται. Και η απόγνωση τους είναι σε τέτοιο βαθμό που φτάσανε να δίνουν οδηγίες που μπορούν εύκολα να κάνουν τους ανθρώπους να κρυώσουν.
Βέβαια, η απάτη όλο και περισσότερο ξεσκεπάζεται επίσημα. Είδαμε τις προηγουμενες μέρες την ομαδική αγωγή των Γερμανών δικηγόρων για το σκάνδαλο του κορονοιού και τη μελέτη του Δρ Ιωαννίδη που κατέδειξε το πόσο ασθενής είναι ο ιός. Το οποίο συνδιάζεται και μετα λόγια του ίδιου του εφευρέτη του pcr Κάρι Μούλις.
Τέλος είδαμε τις προηγούμενες μέρες τη συμπροσευχή του παπα με το Βαρθολομαίο όπου είχαν πάρει όλα τα μέτρα προστασίας φυσικά...
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Μητσοτάκης: Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 00:30 ως τις 05:00 το πρωί και χρήση μάσκας παντού https://www.newsit.gr/politikh/mitsotakis-apagoreysi-kykloforias-apo-tis-00-30-os-tis-05-00-to-proi-kai-xrisi-maskas-pantou/3127138/
Δραματική έκκληση δημάρχου Σερρών: “Δεν είμαστε μακριά από τοπικό lockdown” https://youtu.be/BWFR89tO4g4
Κορωνοϊός: Τα ανοικτά παράθυρα στις σχολικές τάξεις μειώνουν έως και 40% τα σταγονίδια στον αέρα
https://www.cnn.gr/kosmos/story/239345/koronoios-ta-anoikta-parathyra-stis-sxolikes-taxeis-meionoyn-eos-40-ta-stagonidia-ston-aera
Πώς το τζάκι επηρεάζει τη διασπορά του κορωνοϊού – Γιατί φέτος δεν πρέπει να κάψουμε ξύλα
https://www.infowoman.gr/pos-to-tzaki-epireazei-ti-diaspora-tou-koronoiou-giati-fetos-den-prepei-na-kapsoume-ksyla/
Ομίχλη εγκεφάλου - Η τρομακτική κατάσταση που βιώνουν κάποιοι, μήνες μετά τον Covid
https://m.lifo.gr/now/world/298967/omixli-egkefaloy-i-tromaktiki-katastasi-poy-vionoyn-kapoioi-mines-meta-ton-covid
Chronic hypoxia-hypercapnia influences cognitive function: a possible new model of cognitive dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18331781/
Dr. Reiner Füllmich: Class Action Lawsuit against the Corona Scandal - Crimes against Humanity
https://youtu.be/Ulds4L-y2A4
What Kary Mullis says about PCR testing - some take away lessons for #COVID19? https://youtu.be/iWOJKuSKw5c
Εκπομπή μου για το PCR: Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ https://angelokarageorgos.gr/i-texni-ton-mathimatikon-tous/
Στο 0,23% η θνητότητα του κορονοϊού παγκοσμίως εκτιμά ο καθηγητής του Στάνφορντ, Γ. Ιωαννίδης
https://www.ert.gr/eidiseis/epistimi/evzoia/ygeia/sto-023-i-thnitotita-toy-koronoioy-pagkosmios-ektima-o-kathigitis-toy-stanfornt-giannis-ioannidis-ta-senaria-gia-tin-epomeni-pentaetia/
Κορονοϊός: Το βίντεο που περίμενε όλος ο κόσμος! Ο «χορός» χιλιάδων εμβολίων που γεννά ελπίδες
https://www.newsit.gr/kosmos/koronoios-to-vinteo-pou-perimene-olos-o-kosmos-o-xoros-xiliadon-emvolion-pou-genna-elpides/3124474/
Εμβόλιο ΑstraZeneca: Πέθανε εθελοντής που συμμετείχε στις κλινικές δοκιμές
https://sputniknews.gr/kosmos/202010218610517-emvolio-oxfordis-pethane-ethelontis-pou-symmeteihe-stis-klinikes-dokimes/
«Ήρωες» θα μολυνθούν «εθελοντικά» για να βρεθεί το εμβόλιο;
https://igata.gr/2020/10/20/ήρωες-θα-μολυνθούν-εθελοντικά-γι/
Ανατριχιαστικό σενάριο: Οι Καναδοί σκέφτονται να ανοίξουν στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους φορείς του COVID-19!
https://crashonline.gr/perierga/1472709/anatrichiastiko-senario-oi-kanadoi-skeftontai-na-anoiksoun-stratopeda-sygkentrosis-gia-tous-foreis-tou-covid-19-ti-mas-thymizei-afto-deite-apokalyptiko-vinteo/
Service Provider(s) for Federal Quarantine / Isolation sites (6D112-202772/A)
https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-ZL-105-38463
Wuhan pool party shows China's ‘strategic victory’ over Covid-19, Beijing says
https://youtu.be/MRuCv0yxpaA
Pope Francis wears mask during an international gathering for peace
https://youtu.be/jGD4ZkWiCrM
The Pope, 83, wears a coronavirus face mask for the first time in public after 11 Swiss Guards came down with covid, prompting fears for his health
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8860177/amp/The-Pope-83-wears-coronavirus-face-mask-time-public.html
Pope Francis supports law for same-sex civil unions in new documentary
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/10/21/Pope-Francis-supports-law-for-same-sex-civil-unions-in-new-documentary/5251603252110/
Antifa burn the US flag and eat a heart https://twitter.com/realAlTheGreat/status/1317956166316625925
Βέβαια, η απάτη όλο και περισσότερο ξεσκεπάζεται επίσημα. Είδαμε τις προηγουμενες μέρες την ομαδική αγωγή των Γερμανών δικηγόρων για το σκάνδαλο του κορονοιού και τη μελέτη του Δρ Ιωαννίδη που κατέδειξε το πόσο ασθενής είναι ο ιός. Το οποίο συνδιάζεται και μετα λόγια του ίδιου του εφευρέτη του pcr Κάρι Μούλις.
Τέλος είδαμε τις προηγούμενες μέρες τη συμπροσευχή του παπα με το Βαρθολομαίο όπου είχαν πάρει όλα τα μέτρα προστασίας φυσικά...
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Μητσοτάκης: Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 00:30 ως τις 05:00 το πρωί και χρήση μάσκας παντού https://www.newsit.gr/politikh/mitsotakis-apagoreysi-kykloforias-apo-tis-00-30-os-tis-05-00-to-proi-kai-xrisi-maskas-pantou/3127138/
Δραματική έκκληση δημάρχου Σερρών: “Δεν είμαστε μακριά από τοπικό lockdown” https://youtu.be/BWFR89tO4g4
Κορωνοϊός: Τα ανοικτά παράθυρα στις σχολικές τάξεις μειώνουν έως και 40% τα σταγονίδια στον αέρα
https://www.cnn.gr/kosmos/story/239345/koronoios-ta-anoikta-parathyra-stis-sxolikes-taxeis-meionoyn-eos-40-ta-stagonidia-ston-aera
Πώς το τζάκι επηρεάζει τη διασπορά του κορωνοϊού – Γιατί φέτος δεν πρέπει να κάψουμε ξύλα
https://www.infowoman.gr/pos-to-tzaki-epireazei-ti-diaspora-tou-koronoiou-giati-fetos-den-prepei-na-kapsoume-ksyla/
Ομίχλη εγκεφάλου - Η τρομακτική κατάσταση που βιώνουν κάποιοι, μήνες μετά τον Covid
https://m.lifo.gr/now/world/298967/omixli-egkefaloy-i-tromaktiki-katastasi-poy-vionoyn-kapoioi-mines-meta-ton-covid
Chronic hypoxia-hypercapnia influences cognitive function: a possible new model of cognitive dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18331781/
Dr. Reiner Füllmich: Class Action Lawsuit against the Corona Scandal - Crimes against Humanity
https://youtu.be/Ulds4L-y2A4
What Kary Mullis says about PCR testing - some take away lessons for #COVID19? https://youtu.be/iWOJKuSKw5c
Εκπομπή μου για το PCR: Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ https://angelokarageorgos.gr/i-texni-ton-mathimatikon-tous/
Στο 0,23% η θνητότητα του κορονοϊού παγκοσμίως εκτιμά ο καθηγητής του Στάνφορντ, Γ. Ιωαννίδης
https://www.ert.gr/eidiseis/epistimi/evzoia/ygeia/sto-023-i-thnitotita-toy-koronoioy-pagkosmios-ektima-o-kathigitis-toy-stanfornt-giannis-ioannidis-ta-senaria-gia-tin-epomeni-pentaetia/
Κορονοϊός: Το βίντεο που περίμενε όλος ο κόσμος! Ο «χορός» χιλιάδων εμβολίων που γεννά ελπίδες
https://www.newsit.gr/kosmos/koronoios-to-vinteo-pou-perimene-olos-o-kosmos-o-xoros-xiliadon-emvolion-pou-genna-elpides/3124474/
Εμβόλιο ΑstraZeneca: Πέθανε εθελοντής που συμμετείχε στις κλινικές δοκιμές
https://sputniknews.gr/kosmos/202010218610517-emvolio-oxfordis-pethane-ethelontis-pou-symmeteihe-stis-klinikes-dokimes/
«Ήρωες» θα μολυνθούν «εθελοντικά» για να βρεθεί το εμβόλιο;
https://igata.gr/2020/10/20/ήρωες-θα-μολυνθούν-εθελοντικά-γι/
Ανατριχιαστικό σενάριο: Οι Καναδοί σκέφτονται να ανοίξουν στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους φορείς του COVID-19!
https://crashonline.gr/perierga/1472709/anatrichiastiko-senario-oi-kanadoi-skeftontai-na-anoiksoun-stratopeda-sygkentrosis-gia-tous-foreis-tou-covid-19-ti-mas-thymizei-afto-deite-apokalyptiko-vinteo/
Service Provider(s) for Federal Quarantine / Isolation sites (6D112-202772/A)
https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-ZL-105-38463
Wuhan pool party shows China's ‘strategic victory’ over Covid-19, Beijing says
https://youtu.be/MRuCv0yxpaA
Pope Francis wears mask during an international gathering for peace
https://youtu.be/jGD4ZkWiCrM
The Pope, 83, wears a coronavirus face mask for the first time in public after 11 Swiss Guards came down with covid, prompting fears for his health
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8860177/amp/The-Pope-83-wears-coronavirus-face-mask-time-public.html
Pope Francis supports law for same-sex civil unions in new documentary
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/10/21/Pope-Francis-supports-law-for-same-sex-civil-unions-in-new-documentary/5251603252110/
Antifa burn the US flag and eat a heart https://twitter.com/realAlTheGreat/status/1317956166316625925
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.