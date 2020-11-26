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Интервью Бориса Гринблата на IX-семинаре по онкопсихологии
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31 views • November 26, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вам интервью Бориса Гринблата, записанное на IX-семинаре по онкопсихологии. Данный семинар прошел 26-27 января 2017 года в Москве. Выступление Бориса Гринблата на этом семинаре вы можете посмотреть по ссылке: https://youtu.be/i-f23EnNA30
Тема выступления: “Что важно знать для успешного лечения рака”.
Интервью и выступления других участников семинара вы можете посмотреть на канале этого семинара по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCETXndM_R7xNkG4q-5wwy2A/videos?disable_polymer=1
Рекомендуем:
• Книга Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” (текстовая и аудиоверсии книги): https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
• Статья: "Диагноз – рак. Что делать?": https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• Комплексный подход в лечении рака: https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
• Другие выступления Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/speak/
• Фильм "Правда о раке. Поиск методов лечения". Все серии проекта: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Фильм “Правда о вакцинах”. Все серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin
• Консультации Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/help/
• Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
Тема выступления: “Что важно знать для успешного лечения рака”.
Интервью и выступления других участников семинара вы можете посмотреть на канале этого семинара по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCETXndM_R7xNkG4q-5wwy2A/videos?disable_polymer=1
Рекомендуем:
• Книга Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” (текстовая и аудиоверсии книги): https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
• Статья: "Диагноз – рак. Что делать?": https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• Комплексный подход в лечении рака: https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
• Другие выступления Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/speak/
• Фильм "Правда о раке. Поиск методов лечения". Все серии проекта: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Фильм “Правда о вакцинах”. Все серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin
• Консультации Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/help/
• Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
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