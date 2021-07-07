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92) Destaque: 5G/EMF e a Pandemia do Grafeno (Jul 6, 2021)
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53 views • July 07, 2021
Destaques da entrevista da LAQUINTA COLUMNA à Rádio Chilena MIRADOR DEL GALLO - ENTREVISTA A LA QUINTA COLUMNA EN RADIO MIRADOR DEL GALLO -6 JULIO, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/10000000_484464369312121_6208707645489811516_n:c
Site da LAQUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/
Minutagem do vídeo:
. . . em breve
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Estudo Preliminar do conteúdo de uma vacina da Comirnaty (Pfizer): https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Site da LAQUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/
Minutagem do vídeo:
. . . em breve
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Estudo Preliminar do conteúdo de uma vacina da Comirnaty (Pfizer): https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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