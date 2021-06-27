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Wappie Rob: "Alles is een vooropgezet plan!"
Videre
Videre
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319 views • June 27, 2021
Gekkie Rob Buckens heeft moeite met de wereld want het is allemaal een vooropgezet plan. Hij beroept zich even op de bijbel want daarin wordt gesproken over een man en een vrouw en dat was goed. Het 'geneuzel' wat nu aan de gang is, jongetjes willen meisjes zijn en andersom is niet helemaal de weg van de mens. 
Wappie Rob vindt ook niet dat school dit soort dingen moet uitleggen aan kinderen van een jaar of 11. Hij vindt dat de verantwoording van ouders.
Een vooropgezet plan dus, want gekkie Rob heeft het allemaal door, "ze pompen er maar eventjes in dat mannetjes homo moeten worden want dan maken ze geen kindjes meer."
Homohater Rob zit gezellig samen met zijn neef Jan de Mosselman op Telegram, en hij heeft ontdekt dat Sheldon van Videre hem tipte. Hij bedankt Sheldon daar ook hartelijk voor, waarbij duidelijk wordt dat gekkie Rob ook eens langs de dokter zou moeten gaan vanwege problemen met zijn maag.
Keywords
robwappie
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