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Ils on assassiner nos familles
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154 views • October 21, 2022
Agora Tv-News
aujourd'hui à 18:05
BOOM ! La député Christine Anderson balance tout lors d'une conférence à l'Union Européenne :
Tout est basé sur un gigantesque mensonge pour favoriser la vente de produits injectables Pfizer et Moderna, des produits qu'elle qualifie de Poison.
A Partager pour limiter le nombre de victimes avec de nouvelles injections et la ruine des pays européens.
Tout est basé sur un gigantesque mensonge pour favoriser la vente de produits injectables Pfizer et Moderna, des produits qu'elle qualifie de Poison.
A Partager pour limiter le nombre de victimes avec de nouvelles injections et la ruine des pays européens.
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