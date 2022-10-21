Ils on assassiner nos familles

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aujourd'hui à 18:05

BOOM ! La député Christine Anderson balance tout lors d'une conférence à l'Union Européenne :



Tout est basé sur un gigantesque mensonge pour favoriser la vente de produits injectables Pfizer et Moderna, des produits qu'elle qualifie de Poison.



A Partager pour limiter le nombre de victimes avec de nouvelles injections et la ruine des pays européens.