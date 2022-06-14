ΤΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΤ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ 💥

ΡΟΥΑ ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Αυτό το βίντεο μας έρχεται από το 2012 με το σενάριο να γράφτηκε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια και προφητεύει όλες τις κοινωνικές ανακατατάξεις που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Οι κυρίαρχοι του Πλανήτη έκαναν κάποιες μικρές διορθώσεις και βελτιώσεις στο σχέδιο κυριαρχίας τους.

