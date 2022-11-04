UK £20 NOTE SHOWS YOU THE DEVIL IS REAL - 5G TOWER EMITING DEADLY RADIATION AND THE CORONA VIRUS STAMP - ALL HIDDEN IN PLAIN SIGHT - A TIME TO LEARN!

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UK £20 NOTE SHOWS YOU THE DEVIL IS REAL - 5G TOWER EMITTING DEADLY 5G RADIATION TO ALL AND THE CORONA VIRUS STAMP - ITS ALL HIDDEN IN PLAIN SIGHT - VERY EVIL BUT NOW IS A TIME TO KNOW NOT BELIEVE!
5G IS A WEAPON AND SHOULD BE RIPPED DOWN WHERE EVER THEY ARE!
THEY ARE THE BIGGEST THREAT TO MANKIND WE HAVE EVER KNOWN!
SARS COV 1&2 = SPECIFIC ABSORPTION RADIATION SICKNESS
KNOW WHAT THEY REALLY MEAN!
MERS = MILITARY ELECTRO RADIOACTIVE SCIENCE
SMART = SECRET MILITARY ARMAMENTS RESIDENTIAL TECHNOLOGY
COVID19 = CERTIFICATE OF VACCINATION ID
ABOLA ACTUATED BIOFIELD ON LYMPHATIC ARTERIES
THEY ARE DE-POPULATING THE WORLD WITH RADIATION ITS NO JOKE
EVERY HUMAN SHOULD BE TESTED FOR RADIATION STRESS ASAP!
PLEASE USE DECEARNMENT AND YOUR COMMON SENSE!