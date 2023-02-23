Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 09.02.2023. Les fléaux de l'humanité Rejoignez-Nous pour un moment de Prières et de Lectures - Chasser la perversité de ce monde; moment organisé par Père Eric et Padre Bruno, en duplex de Colombie pour contacter Père Eric: [email protected] pour contacter Padre Bruno: [email protected] Playlist "Réunions de Lectures et de Prières" des anciennes réunions: https://www.youtube.com/watch?v=yzUrN... Retrouvez, également, toutes nos vidéos sur Rumble : https://rumble.com/c/c-930913 en utilisant un VPN chaine sur Odysee: https://odysee.com/@P%C3%A8re_Elric_d... Chaîne de Padre Bruno: https://www.youtube.com/channel/UC7om... Chaîne de Père Eric: https://www.youtube.com/channel/UC0eo... Musique Wilanna - Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJE9... Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières. Ordre Religieux de Saint André Chapelle à Antibes 10 avenue Emilie 06600 Antibes Nous ne possédons pas les droits des chansons ou des images/clips vidéo. Aucun droit d'auteur prévu. C'est uniquement pour le divertissement . Tous droits visuels et sonores réservés aux propriétaires. Cette chaîne est NON LUCRATIVE, NON COMMERCIALE !

