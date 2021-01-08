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08.01.2021. Новости. Как привлекать полицейских к уголовной ответственности (Выпуск № 184 часть I (2)).
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3557 views • January 07, 2021
Все наши материалы вы можете найти на сайте http://vera77.com
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Пророчество отца Иоанна. https://www.youtube.com/watch?v=_8bgzSSNX5k&;feature=youtu.be.
16:47 За что китайцы НЕ любят русских?? https://www.youtube.com/watch?v=rMIl9R41c74.
27:13 Доказательства облучения в квартире при пситерроре --- искажение зафиксировано на камеру. https://www.youtube.com/watch?v=UvfcS_W6AfU
29:22 Захват монастыря и о. Сергия Романова. "Великая перезагрузка" Клауса Шваба. https://www.youtube.com/watch?v=yr4tllqjjrY.
42:53 Письмо слушателя. Про предсказания.
45:17 Концлагерь для педагогов. Грязную работу делают руками директоров школ. https://www.youtube.com/watch?v=4aNcRpQw5kk&;feature=youtu.be.
52:08 Покаяние и Любовь в нас - Никон Воробьёв. https://www.youtube.com/watch?v=c12HWDx4JIo.
01:00:28 Проверь себя на Человечность! Ничего не дрогнуло?Значит,ты мёртв... https://youtu.be/1ZeEKFibm2E.
Сегодня мы поговорим о пророчестве отца Иоанна, увидим облученте квартиры при пситерроре. Также поговорим, о том, что делать педагогам, которых вынуждают пройти вакцинацию. Напомним, что целью покаяния является изменение сознания.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Пророчество отца Иоанна. https://www.youtube.com/watch?v=_8bgzSSNX5k&;feature=youtu.be.
16:47 За что китайцы НЕ любят русских?? https://www.youtube.com/watch?v=rMIl9R41c74.
27:13 Доказательства облучения в квартире при пситерроре --- искажение зафиксировано на камеру. https://www.youtube.com/watch?v=UvfcS_W6AfU
29:22 Захват монастыря и о. Сергия Романова. "Великая перезагрузка" Клауса Шваба. https://www.youtube.com/watch?v=yr4tllqjjrY.
42:53 Письмо слушателя. Про предсказания.
45:17 Концлагерь для педагогов. Грязную работу делают руками директоров школ. https://www.youtube.com/watch?v=4aNcRpQw5kk&;feature=youtu.be.
52:08 Покаяние и Любовь в нас - Никон Воробьёв. https://www.youtube.com/watch?v=c12HWDx4JIo.
01:00:28 Проверь себя на Человечность! Ничего не дрогнуло?Значит,ты мёртв... https://youtu.be/1ZeEKFibm2E.
Сегодня мы поговорим о пророчестве отца Иоанна, увидим облученте квартиры при пситерроре. Также поговорим, о том, что делать педагогам, которых вынуждают пройти вакцинацию. Напомним, что целью покаяния является изменение сознания.
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