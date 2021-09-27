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27.09.2021. ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ… БОГА (Выпуск № 219 часть II (2)).
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5829 views • September 25, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Матушка Кирилла. Уходите из городов. Под Москвой бушует море. Москва провалится. Лжестарцы. https://www.youtube.com/watch?v=uoKe98j8NJ0.
11:19 Россиянам грозят изъятием оружия и отзывом лицензий. Представители «Единой России». https://www.youtube.com/watch?v=7MY9QvtNpbI.
12:37 Письмо слушателя. Комбайн выбрасывает кукурузу.
13:05 Письмо слушателя. Готовится рукотворный голод.
15:09 В субботу особенно травили с неба ! Тысячи птиц упали от ,, потепления климата,,//Америка США. https://www.youtube.com/watch?v=8JowlfuhstI.
20:41 Загадочное падение птиц в Западной Яве, Индонезия (14.09.2021). https://www.youtube.com/shorts/tfvC8jNwoHk.
21:21 Химтрейлы. Эстония. ☢️?￢ﾘﾠ️. https://www.youtube.com/watch?v=jEl5V_OAyxM.
22:24 Письмо слушателя. Перенос мощей.
23:07 "Меня запретили после звонка Легойды", - священник Роман Степанов // 07.09.2021. https://www.youtube.com/watch?v=tPDGlVLM3DQ.
28:25 Отец Гавриил Кондрашов Духовные советы для непоминающих еретиков, мирян и священников. https://www.youtube.com/watch?v=Rh-8x1MnUyY.
38:48 Письмо слушателя. Причащение.
40:48 Письмо слушателя. Свечи.
42:27 Guarda "Срoчнoe обращение Павла Грудинина к жителям России!". https://youtu.be/TAMla7pS5TU.
51:10 Папа Римский отказался менять таинство венчания ради однополых пары. https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/15/n_16539110.shtml.
52:28 Честный доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов сделал ЗАЯВЛЕНИЕ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=B_2zQsMmBrw.
59:53 Письмо слушателя. На что способны люди.
01:05:18 Очень умный домофон не пускает домой! https://www.youtube.com/watch?v=j8C6wo-_dhg.
Сегодня мы послушаем предсказания старцев о последних временах. Увидим, как с помощью химтрейлов травят не только нас, но и другие живые существа. Послушаем духовные советы для непоминающих мирян и еретиков отца Гавриила Кондрашова. Поговорим о политических лозунгах перед выборами. Послушаем заявление честного доктора медицинских наук.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Матушка Кирилла. Уходите из городов. Под Москвой бушует море. Москва провалится. Лжестарцы. https://www.youtube.com/watch?v=uoKe98j8NJ0.
11:19 Россиянам грозят изъятием оружия и отзывом лицензий. Представители «Единой России». https://www.youtube.com/watch?v=7MY9QvtNpbI.
12:37 Письмо слушателя. Комбайн выбрасывает кукурузу.
13:05 Письмо слушателя. Готовится рукотворный голод.
15:09 В субботу особенно травили с неба ! Тысячи птиц упали от ,, потепления климата,,//Америка США. https://www.youtube.com/watch?v=8JowlfuhstI.
20:41 Загадочное падение птиц в Западной Яве, Индонезия (14.09.2021). https://www.youtube.com/shorts/tfvC8jNwoHk.
21:21 Химтрейлы. Эстония. ☢️?￢ﾘﾠ️. https://www.youtube.com/watch?v=jEl5V_OAyxM.
22:24 Письмо слушателя. Перенос мощей.
23:07 "Меня запретили после звонка Легойды", - священник Роман Степанов // 07.09.2021. https://www.youtube.com/watch?v=tPDGlVLM3DQ.
28:25 Отец Гавриил Кондрашов Духовные советы для непоминающих еретиков, мирян и священников. https://www.youtube.com/watch?v=Rh-8x1MnUyY.
38:48 Письмо слушателя. Причащение.
40:48 Письмо слушателя. Свечи.
42:27 Guarda "Срoчнoe обращение Павла Грудинина к жителям России!". https://youtu.be/TAMla7pS5TU.
51:10 Папа Римский отказался менять таинство венчания ради однополых пары. https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/15/n_16539110.shtml.
52:28 Честный доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов сделал ЗАЯВЛЕНИЕ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=B_2zQsMmBrw.
59:53 Письмо слушателя. На что способны люди.
01:05:18 Очень умный домофон не пускает домой! https://www.youtube.com/watch?v=j8C6wo-_dhg.
Сегодня мы послушаем предсказания старцев о последних временах. Увидим, как с помощью химтрейлов травят не только нас, но и другие живые существа. Послушаем духовные советы для непоминающих мирян и еретиков отца Гавриила Кондрашова. Поговорим о политических лозунгах перед выборами. Послушаем заявление честного доктора медицинских наук.
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