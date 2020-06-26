Η Πνευματική και Εκκλησιαστική κρίση

Μια πολύ εκδιαφέρουσα συνέντευξη: Ο π. Peter Heers με τον Ομότιμο Καθηγητή Δογματικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη.

... Πάντα ο πονηρός εμφανίζεται και πονόψυχος ... Για το “καλό μας”, για να μην αρρωστήσουμε να μην πάμε για ένα διάστημα στην Εκκλησία, στην Θεία Κοινωνία ... μετά θα μας πει: “Είδατε, τόσο διάστημα ήσασταν καλά” δηλαδή είναι σαν να λέει “ήσασταν νεκροί ... παραμένετε ...”.

Γιατί άμα ήταν ζωντανοί ... δηλαδή άμα ζούμε τον Θεό, καταλαβαίνουμε την στέρηση. Μετά τις σαράντα μέρες εμφανίζονται δυσλειτουργίες γιατί “δεν έχουμε Ζωή”, άδειασαν οι μπαταρίες, πρέπει να τις γεμίσουμε.

Είναι θέμα Ζωής ή Θανάτου. Πώς είναι ένας άνθρωπος, μετά από 40 μέρες που δεν έχει φάει; Αυτός ο άνθρωπος αρχίζει και ασθενεί. ... Αυτό θα συμβεί και με τους πιστούς αν δεν κοινωνήσουν ...