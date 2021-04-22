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Où-veux tu vivre les prochaines années : en enfer ou au paradis ? Mika Denissot
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0 view • April 22, 2021
6 avril 2021 : https://odysee.com/@mika-denissot:d/o%C3%B9-veux-tu-vivre-les-prochaines-ann%C3%A9es:7
Mika Denissot : https://odysee.com/@mika-denissot:d
Parce que l’avenir se joue ici est maintenant,
parce que l’heure est venue de prendre position,
parce que chaque action ou inaction individuelle influence et dessine le futur des prochaines générations,
parce que vivre simplement pour soi, pour son bien-être n’est plus possible
parce que le monde d’avant est de l’histoire ancienne…
Je t’invite à entrer en toi, à écouter ce qu’il te reste d’humanité, à regarder les faits, à sortir du déni et à reprendre ton pouvoir.
Car ta prise de position personnelle va définir si tu vas vivre en enfer ou au paradis pour le temps de vie qu’il te reste.
Tes décisions dicteront aussi si tu vas léguer un enfer ou un paradis aux générations à venir.
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➡️ Facebook : https
...
https://www.youtube.com/watch?v=Pw1eKPazQJ4
Mika Denissot : https://odysee.com/@mika-denissot:d
Parce que l’avenir se joue ici est maintenant,
parce que l’heure est venue de prendre position,
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