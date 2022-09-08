Эстетика будущего Светодиодное пиксельное шоу №75

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Вы продаете новый товар, услугу? Значит нужно гостям показать фантастические образы крутого будущего? Растопить лёд сомнений и захотеть стать частью Вашего бренда, компании?Фантосмогорическое светодиодное шоу в сочетании с разноцветными лазерными лучами создаст крутейший ВАУ-эффект погружения в новую 3D реальность!
Пиксельное шоу замечательно воспринимается взрослыми, детьми и подростками в деловом и развлекательном формате.
Есть только один минус - всегда зрители говорят, что хочется продолжения!
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Event-агентство ANNA LEGENDA
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