Dr. Robert MALLONE: “Ψύχωση Μαζικής Διαμόρφωσης - Ο κόσμος είναι υπνωτισμένος και ψυχικά άρρωστος”

Dr. Robert MALLONE: Νομίζω ότι ο Dr. Mattias Desmet έχει βρει κάτι και το ονομάζει:





ΨΥΧΩΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ [MASS FORMATION PSYCHOSIS]





Λέει λοιπόν ότι η Μαζική Διαμόρφωση μπορείς να το σκεφτείς σαν ισοδύναμο με το πλήθος, άρα είναι η ψύχωση του πλήθους, αυτό είναι που πραγματικά συζητάμε.





Η ψύχωση του μαζικού σχηματισμού είναι σαν την ύπνωση.





ΕΊΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΎΠΝΩΣΗ.





Όταν συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις και τότε ολόκληρος ο πληθυσμός επικεντρώνεται σε ένα πράγμα, διαμορφώνεται κάτι παρόμοιο με την ύπνωση και είναι το μόνο που μπορούν να σκεφτούν.





Το Free-Floating Anxiety (άγχος που αιωρείται ελεύθερα - αιωρούμενο άγχος) είναι το πιο επώδυνο ψυχολογικό φαινόμενο που βιώνει κανείς και οδηγεί σε κρίσεις πανικού. Σε αυτή την κατάσταση μη εστιασμένου άγχους ο νους προσπαθεί να συνδέσει το άγχος του με κάτι, ένα "Αντικείμενο (Υπόσταση) του Άγχους". Το επόμενο κομμάτι του παζλ είναι μια στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του Αντικειμένου Άγχους.





Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/32HQKKZ





-----------------------





Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND