ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821 ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ - ANIMATED HEROES OF THE GREEK 1821 REVOLUTION

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Χαιρόμαστε που μετά την αρχική μας πρώτη παρουσίαση βρήκαμε πολλούς ακολούθους στο σημαντικό αυτό εκπαιδευτικό έργο. Η πρώτη ανάρτηση ξεκίνησε από το προφίλ Konstantinos Papagiannoulis στις 4/3/2021: https://www.facebook.com/konstantinos... και ακολούθησαν πολλαπλές σχετικές αναρτήσεις.
Το βίντεο διατίθεται για ελεύθερη διανομή και χρήση με την προϋπόθεση της διατήρησης της ακεραιότητάς του. Το βίντεο προσφέρεται ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διοργανώσουν ένα διαδικτυακό αφιέρωμα στους μαθητές τους. Συμπληρωματικά διατίθεται με ίδιες προϋποθέσεις και επιθυμίες ένα βίντεο - συνέχεια του παρόντος, καθώς και βίντεο με αγγλικούς τίτλους - λεζάντες για την μη ομιλούσα την ελληνική ομογένεια.
Τέλος, επιθυμούμε να αναφέρουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με πανομοιότυπες αναρτήσεις οποιουδήποτε ιδεολογικού προσανατολισμού ".
Από το κανάλι "Greek School" στο Youtube.