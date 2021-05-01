© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
01.05.2021 Великое чудо в Греции!!! И закрытие монастыря (Выпуск № 200 часть I (2)).
Follow
2
Share
Report
5682 views • April 30, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:07 Рассказ бывшего экстрасенса. https://www.youtube.com/watch?v=6vS571afOPU.
29:08 Отряды для насильной вакцинации. "Все умрут, а кто останется?". https://www.brighteon.com/d09d4978-2fe2-4276-a439-32e08d568544.
34:07 Трупы сжигают на улице, умирают тысячи в день. Катастрофа в Индии. https://www.youtube.com/watch?v=XR5NnGHU9DY.
37:25 Мужчина умер после прививки? https://www.youtube.com/watch?v=cMyh-tKTAuU.
41:27 Письмо слушателя. Ребенку колят вакцину.
42:40 Письмо слушателя. Тяжелая реакция шотландки на вакцину.
43:22 Письмо слушателя. Мальчика кладут в контейнер.
45:20 Вакцина со вкусом ряженки. Из чего она сделана. https://www.youtube.com/watch?v=85bB9o4lkxY.
50:26 Письмо слушателя. Консервация медом.
54:50 Соль под кровать - Поставьте соль под свою кровать и увидите что будет. https://www.youtube.com/watch?v=t9bant1mUYk.
01:02:00 Это загадочное явление на море уносит сотни жизней в год, но многие даже не слышали о нем. https://www.youtube.com/watch?v=nqsjTosHwC0.
01:08:01 Промысл Божий: когда Бог будет на первом месте, то всё будет на своем. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=OSNJbqsyaq0.
01:12:10 Изгнание. За Истину и Евхаристию. Эпизод 3. https://www.youtube.com/watch?v=dSm5azkIS2I&;t=1s.
01:18:00 Изгнание. За Истину и Евхаристию. Эпизод 2. https://www.youtube.com/watch?v=bdi_gSXztFs.
01:20:52 Промысл Божий: когда Бог будет на первом месте, то всё будет на своем. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=OSNJbqsyaq0.
01:31:57 Среднеуральский монастырь опечатали, всех обитателей вывели. https://www.youtube.com/watch?v=ZoGsuTeENl4.
Сегодня мы послушаем рассказ-исповедь так называемого экстрасенса. Посмотрим различные видео-сюжеты о последствиях после вакцины от ковид-19, также увидим различные новости в мире связанные с пандемией. Также поговорим о полезных свойствах меда и поваренной соли. Послушаем иерея Константина Корепанова о промысле Божием. Увидим, что ныне происходит в Среднеуральском монастыре.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:07 Рассказ бывшего экстрасенса. https://www.youtube.com/watch?v=6vS571afOPU.
29:08 Отряды для насильной вакцинации. "Все умрут, а кто останется?". https://www.brighteon.com/d09d4978-2fe2-4276-a439-32e08d568544.
34:07 Трупы сжигают на улице, умирают тысячи в день. Катастрофа в Индии. https://www.youtube.com/watch?v=XR5NnGHU9DY.
37:25 Мужчина умер после прививки? https://www.youtube.com/watch?v=cMyh-tKTAuU.
41:27 Письмо слушателя. Ребенку колят вакцину.
42:40 Письмо слушателя. Тяжелая реакция шотландки на вакцину.
43:22 Письмо слушателя. Мальчика кладут в контейнер.
45:20 Вакцина со вкусом ряженки. Из чего она сделана. https://www.youtube.com/watch?v=85bB9o4lkxY.
50:26 Письмо слушателя. Консервация медом.
54:50 Соль под кровать - Поставьте соль под свою кровать и увидите что будет. https://www.youtube.com/watch?v=t9bant1mUYk.
01:02:00 Это загадочное явление на море уносит сотни жизней в год, но многие даже не слышали о нем. https://www.youtube.com/watch?v=nqsjTosHwC0.
01:08:01 Промысл Божий: когда Бог будет на первом месте, то всё будет на своем. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=OSNJbqsyaq0.
01:12:10 Изгнание. За Истину и Евхаристию. Эпизод 3. https://www.youtube.com/watch?v=dSm5azkIS2I&;t=1s.
01:18:00 Изгнание. За Истину и Евхаристию. Эпизод 2. https://www.youtube.com/watch?v=bdi_gSXztFs.
01:20:52 Промысл Божий: когда Бог будет на первом месте, то всё будет на своем. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=OSNJbqsyaq0.
01:31:57 Среднеуральский монастырь опечатали, всех обитателей вывели. https://www.youtube.com/watch?v=ZoGsuTeENl4.
Сегодня мы послушаем рассказ-исповедь так называемого экстрасенса. Посмотрим различные видео-сюжеты о последствиях после вакцины от ковид-19, также увидим различные новости в мире связанные с пандемией. Также поговорим о полезных свойствах меда и поваренной соли. Послушаем иерея Константина Корепанова о промысле Божием. Увидим, что ныне происходит в Среднеуральском монастыре.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.