Jabbed blood under microscope?
Fritjof Persson
Fritjof Persson
400 followers
104 views • 1 day ago

🤯🩸🔬 Schockierende Veränderungen und synthetische Strukturen in Impf-Blut beobachtet

Unabhängige Forscher beobachten Blut eines Patienten, nachdem es 3 Tage lang auf einem Objektträger gelagert wurde.

🔎 Im Inneren der roten Blutkörperchen wurden künstliche Strukturen gefunden. Außerdem hätten die roten Blutkörperchen nach dieser Zeit ihre ursprüngliche Form verloren haben müssen.

❗️Wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die außerhalb unseres medizinischen Wissens liegt. Es handelt sich um synthetisches verändertes Blut, in dem sich eine Art von Technologie bildet, die sich höchstwahrscheinlich von der Energie unseres Organismus ernährt.

Die Forschung darf nicht aufhören. Wir müssen weiterhin verbreiten und bekannt machen, was in anderen Teilen der Welt beobachtet wird, damit andere Forscher die Fortschritte verfolgen können und wir unseren Kindern zumindest das Wissen hinterlassen, das wir in dieser ganzen Zeit der Fake-Pandemie und transhumanistischen Operation erworben haben.

📺 Video auf Rumble

Multi-Language Subtitles:
🇪🇸 | 🇮🇹  | 🇫🇷

Untertitel: M-Power Translations
via @LaQuintaColumna

Für mehr Zusammenhànge zwischen Nanobots, Graphen, 5G, Injektkonsmittel & Mind Control, hier beitreten 👉 t.me/GrapheneAgenda 🔍

Keywords
bloodmicroscopejabbed
