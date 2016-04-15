Награждение героев Новороссии (15.04.16)

Награды находят своих героев, вне зависимости от того, где они находятся.

На Донбассе медали и знаки отличия вручал Евгений Скрипник, позывной "Прапор".



В Москве, в штабе ОД "Новороссия" награды вручал Игорь Иванович лично.

Среди награжденных были Александр Жучковский, Геннадий Дубовой и Андрей Морозов, позывной "Мурз".

За свой вклад в идею Новороссии в общем и ОД "Новороссия" в частности, они удостоились знаком отличия "Защитник Новороссии"