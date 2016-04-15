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Награждение героев Новороссии (15.04.16)
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32 views • May 03, 2022
Награды находят своих героев, вне зависимости от того, где они находятся.
На Донбассе медали и знаки отличия вручал Евгений Скрипник, позывной "Прапор".
В Москве, в штабе ОД "Новороссия" награды вручал Игорь Иванович лично.
Среди награжденных были Александр Жучковский, Геннадий Дубовой и Андрей Морозов, позывной "Мурз".
За свой вклад в идею Новороссии в общем и ОД "Новороссия" в частности, они удостоились знаком отличия "Защитник Новороссии"
На Донбассе медали и знаки отличия вручал Евгений Скрипник, позывной "Прапор".
В Москве, в штабе ОД "Новороссия" награды вручал Игорь Иванович лично.
Среди награжденных были Александр Жучковский, Геннадий Дубовой и Андрей Морозов, позывной "Мурз".
За свой вклад в идею Новороссии в общем и ОД "Новороссия" в частности, они удостоились знаком отличия "Защитник Новороссии"
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