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Mark Steyn – UK: Η ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
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45 views • May 22, 2022
[21/04/2022] - Ο καταιγιστικός μονόλογος του MARK Steyn στην αρχή της εκπομπής του GB News είναι ένα γεγονός που πρέπει να παρακολουθήσετε.
Σε αυτόν τον καταιγιστικό μονόλογο ζητά τη σύσταση βασιλικής επιτροπής για την πολιτική Covid του Ηνωμένου Βασιλείου που " κατέστρεψε " μια γενιά παιδιών, άφησε ανθρώπους απροστάτευτους και αθεράπευτους από το NHS ή να πεθάνουν σε σπίτια " φροντίδας ", βύθισε ανθρώπους στην κατάθλιψη και κατέστρεψε τα προς το ζην. Περισσότερο από αυτό - μια Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει την ομαδική σκέψη της τάξης των πολιτικο-ΜΜΕ που ακολούθησε τυφλά την επίσημη αφήγηση και έριξε την αμφισβήτηση ή τα εναλλακτικά δεδομένα ως παραπληροφόρηση. Αυτό είναι που οδήγησε τις άλλες ανομίες.
Η σοκαριστική αλήθεια για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, συγκεκριμένα το γεγονός ότι το "τόσο ένθερμα διαφημιζόμενο" τρίτο αναμνηστικό εμβόλιο Covid απέτυχε παταγωδώς. Οι τριπλά εμβολιασμένοι, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν περισσότερες πιθανότητες μόλυνσης, νοσηλείας και θανάτου από το συνδυασμένο σύνολο των διπλά, απλά και ανεμβολίαστων.
Πρόκειται για ισχυρό, εξαιρετικά χρήσιμο υλικό από τον Μαρκ, και θα πρέπει να αφήσει τους παρουσιαστές ειδήσεων και επίκαιρων θεμάτων, τους παραγωγούς και τους συντάκτες των MME να κρεμάσουν το κεφάλι τους από ντροπή.
ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/watch?v=a8kdH2Xgf-k&;t=469s
Σε αυτόν τον καταιγιστικό μονόλογο ζητά τη σύσταση βασιλικής επιτροπής για την πολιτική Covid του Ηνωμένου Βασιλείου που " κατέστρεψε " μια γενιά παιδιών, άφησε ανθρώπους απροστάτευτους και αθεράπευτους από το NHS ή να πεθάνουν σε σπίτια " φροντίδας ", βύθισε ανθρώπους στην κατάθλιψη και κατέστρεψε τα προς το ζην. Περισσότερο από αυτό - μια Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει την ομαδική σκέψη της τάξης των πολιτικο-ΜΜΕ που ακολούθησε τυφλά την επίσημη αφήγηση και έριξε την αμφισβήτηση ή τα εναλλακτικά δεδομένα ως παραπληροφόρηση. Αυτό είναι που οδήγησε τις άλλες ανομίες.
Η σοκαριστική αλήθεια για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, συγκεκριμένα το γεγονός ότι το "τόσο ένθερμα διαφημιζόμενο" τρίτο αναμνηστικό εμβόλιο Covid απέτυχε παταγωδώς. Οι τριπλά εμβολιασμένοι, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν περισσότερες πιθανότητες μόλυνσης, νοσηλείας και θανάτου από το συνδυασμένο σύνολο των διπλά, απλά και ανεμβολίαστων.
Πρόκειται για ισχυρό, εξαιρετικά χρήσιμο υλικό από τον Μαρκ, και θα πρέπει να αφήσει τους παρουσιαστές ειδήσεων και επίκαιρων θεμάτων, τους παραγωγούς και τους συντάκτες των MME να κρεμάσουν το κεφάλι τους από ντροπή.
ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/watch?v=a8kdH2Xgf-k&;t=469s
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