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Πρώην ΠτΔ Χρήστος Σαρτζετάκης: Ο Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο και κατ' εξοχήν δημοκρατικό.
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73 views • March 27, 2022
Μια συνέντευξη του Χρήστου Σαρτζετάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου την εποχή που είχε ξεσπάσει το ζήτημα των Σκοπίων.
Μην ξεχνάμε ότι ο Σαρτζετάκης ανήκε πολιτικώς στην κεντρώα παράταξη και ότι διετέλεσε ανακριτής στην υπόθεση της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη...
Εντύπωση προκαλεί η στάση του νεαρότατου Νίκου Χατζηνικολάου ο οποίος από τότε φαινόταν τι είδους δημοσιογραφικό κουμάσι θα γινόταν....
Δεν του έβγαινε η συνέντευξη όπως ήθελε και άρχισε να ρετάρει... αποκαλύπτοντας την εθνομηδενιστική του υποταγή....
Με τις απόψεις αυτές σήμερα ο Σαρτζετάκης θα φάνταζε στα μάτια των ξεπουλημένων πολιτικών και δημοσιογράφων ως ...χρυσαυγίτης...
Aναδημοσιευμένο από το κανάλι ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ
https://www.youtube.com/channel/UCSVceoNseXEpFUWXsNbN1oQ
"...Eίτε αρέσει σε κάποιους ή όχι. Οι πάσης φύσεως αντιεπιστημονικές ψευδοθεωρίες που διαδίδουν κάποιοι μόνο & μόνο για να εξυπηρετήσουν την μισελληνική ατζέντα των αφεντικών τους, δεν πρόκειται να αλλάξει την πραγματικότητα...."
Μην ξεχνάμε ότι ο Σαρτζετάκης ανήκε πολιτικώς στην κεντρώα παράταξη και ότι διετέλεσε ανακριτής στην υπόθεση της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη...
Εντύπωση προκαλεί η στάση του νεαρότατου Νίκου Χατζηνικολάου ο οποίος από τότε φαινόταν τι είδους δημοσιογραφικό κουμάσι θα γινόταν....
Δεν του έβγαινε η συνέντευξη όπως ήθελε και άρχισε να ρετάρει... αποκαλύπτοντας την εθνομηδενιστική του υποταγή....
Με τις απόψεις αυτές σήμερα ο Σαρτζετάκης θα φάνταζε στα μάτια των ξεπουλημένων πολιτικών και δημοσιογράφων ως ...χρυσαυγίτης...
Aναδημοσιευμένο από το κανάλι ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ
https://www.youtube.com/channel/UCSVceoNseXEpFUWXsNbN1oQ
"...Eίτε αρέσει σε κάποιους ή όχι. Οι πάσης φύσεως αντιεπιστημονικές ψευδοθεωρίες που διαδίδουν κάποιοι μόνο & μόνο για να εξυπηρετήσουν την μισελληνική ατζέντα των αφεντικών τους, δεν πρόκειται να αλλάξει την πραγματικότητα...."
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