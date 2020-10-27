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Как детская онкология связана с вакцинами? Борис Гринблат (МедАльтернатива.инфо)
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112 views • October 27, 2020
В чём состоит опасность вакцинации детей? Какова связь детского рака с вакцинацией? На эти вопросы отвечает Борис Гринблат, натуропат и исследователь альтернативной онкологии, основатель проекта "МедАльтернатива.инфо".
Также рекомендуем:
"ПРАВДА О ПРИВИВКАХ. Альтернативный взгляд на вакцинацию". Вакцинация, как метод ограничения физических, умственных и духовных способностей детей. Её связь с онкологией и другими хроническими состояниями. Борис Гринблат: https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/
ВАКЦИНЫ – РАК В ШПРИЦЕ:
https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-rak-v-shpritse/
Правда о раке. Вакцины и рак (видео):
https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-rake-vaktsiny-i-rak/
Связь прививок и онкологии:
https://www.baby.ru/blogs/post/508370669-400748559/
Вакцины и подавление иммунитета. Связь вакцин с раком, СПИДом и аутоиммунными заболеваниями. Д-р. Джозеф М. Меркола (США):
http://homeoint.ru/vaccines/opinions/suppression.htm
Связь между вакцинами и раком:
https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ubili-rebyonka/
Рак, вызванный прививками. Из книги "Отравленная игла. Скрываемые факты о прививках":
http://homeoint.ru/vaccines/opinions/mcbean/poisoned_needle5.htm
Фильм «Правда о вакцинах / The Truth About Vaccines»:
https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-vaktsinah-2-2/
За что убивают врачей-натуропатов?
https://medalternativa.info/entry/za-chto-ubivayut-vrachej-naturopatov/
Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Также рекомендуем:
"ПРАВДА О ПРИВИВКАХ. Альтернативный взгляд на вакцинацию". Вакцинация, как метод ограничения физических, умственных и духовных способностей детей. Её связь с онкологией и другими хроническими состояниями. Борис Гринблат: https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/
ВАКЦИНЫ – РАК В ШПРИЦЕ:
https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-rak-v-shpritse/
Правда о раке. Вакцины и рак (видео):
https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-rake-vaktsiny-i-rak/
Связь прививок и онкологии:
https://www.baby.ru/blogs/post/508370669-400748559/
Вакцины и подавление иммунитета. Связь вакцин с раком, СПИДом и аутоиммунными заболеваниями. Д-р. Джозеф М. Меркола (США):
http://homeoint.ru/vaccines/opinions/suppression.htm
Связь между вакцинами и раком:
https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ubili-rebyonka/
Рак, вызванный прививками. Из книги "Отравленная игла. Скрываемые факты о прививках":
http://homeoint.ru/vaccines/opinions/mcbean/poisoned_needle5.htm
Фильм «Правда о вакцинах / The Truth About Vaccines»:
https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-vaktsinah-2-2/
За что убивают врачей-натуропатов?
https://medalternativa.info/entry/za-chto-ubivayut-vrachej-naturopatov/
Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
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