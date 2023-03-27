Nutriólogo Hugo Robin.- La devastadora realidad de los vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos y la llamada "energía verde" que impulsa la élite parasital esconde situaciones de exclavitud, maltrato y afectaciones serias al medio ambiente de las cuales la mayoría de las personas realmente no esta conciente de ello.

Acompañame en este podcast para descubrir el porque invertir en un vehículo eléctrico no es la mejor opción o la opción ambiental que nos hacen ver.

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-Hugo Robin