Belangrijke informatie over het COVID vaccin

Carrie Madej, 25 juni 2020Vaccininformatie over Covid19, nanotechnologie, apps voor de gezondheid van smartphones, rDNA, rRNA en patentering van GMO'sBronnen:Recombinant DNA (rDNA) moleculen zijn DNA-moleculen die zijn gevormd door laboratoriummethoden van genetische recombinatie (zoals moleculair klonen) om genetisch materiaal uit meerdere bronnen samen te brengen, waardoor sequenties worden gecreëerd die anders niet in het genoom zouden worden gevonden.Onsterfelijk gemaakte cellen (ook wel continue cellen of cellijnen genoemd) zijn primaire cellen waarvan de telomeren en / of tumorsuppressorgenen zijn veranderd. Tumorsuppressorgenen (bijv. P53 en Rb) zijn belangrijk voor het signaleren van de cel om te stoppen met delen wanneer de kans op DNA-schade groter is (d.w.z. lees na meerdere celcycli meer over de celcyclus in onze kennisbank). In het geval van onsterfelijk gemaakte cellen zijn deze genen afgebroken of is hun functie geremd, zodat de cel voor onbepaalde tijd kan blijven delen.NVIC.orgInformatie over vaccinsSite voor Italiaans rapportage over vaccinshydrogel nanobotsDARPA-video over hydrogel-biosensorenBespreekt de wet van natuurlijk voorkomende genen kan niet worden gepatenteerd; synthetische / gemodificeerde genen kunnen echter worden gepatenteerd*** *** ***Dr. Carrie Madej***"If all you've got is a hammer, everything looks like a nail"De bron van de pandemie bevind zich in Zwitserland