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Belangrijke informatie over het COVID vaccin
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81 views • July 29, 2020
Carrie Madej, 25 juni 2020
Vaccininformatie over Covid19, nanotechnologie, apps voor de gezondheid van smartphones, rDNA, rRNA en patentering van GMO's
Bronnen:
https://www.theverge.com/2019/7/16/20697123/elon-musk-neuralink-brain-reading-thread-robot
https://vaccine.guide
https://www.sciencealert.com/an-invisible-quantum-dot-tattoo-is-being-suggested-to-id-vaccinated-kids
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf
https://www.ageofautism.com/2016/06/wheres-the-outrage-vaccines-and-aborted-fetal-tissue.html
https://images.app.goo.gl/vupvXgtfp8aFsUg28
https://healthimpactnews.com/2020/bill-gates-outspends-u-s-government-and-provides-18-billion-to-who-for-covid-vaccines/
Recombinant DNA (rDNA) moleculen zijn DNA-moleculen die zijn gevormd door laboratoriummethoden van genetische recombinatie (zoals moleculair klonen) om genetisch materiaal uit meerdere bronnen samen te brengen, waardoor sequenties worden gecreëerd die anders niet in het genoom zouden worden gevonden.
Onsterfelijk gemaakte cellen (ook wel continue cellen of cellijnen genoemd) zijn primaire cellen waarvan de telomeren en / of tumorsuppressorgenen zijn veranderd. Tumorsuppressorgenen (bijv. P53 en Rb) zijn belangrijk voor het signaleren van de cel om te stoppen met delen wanneer de kans op DNA-schade groter is (d.w.z. lees na meerdere celcycli meer over de celcyclus in onze kennisbank). In het geval van onsterfelijk gemaakte cellen zijn deze genen afgebroken of is hun functie geremd, zodat de cel voor onbepaalde tijd kan blijven delen.
NVIC.org
Informatie over vaccins
https://www.corvelva.it/en/component/tags/tag/rapporto-vaccini.html
Site voor Italiaans rapportage over vaccins
https://youtu.be/hTTlT7CWRLQ
hydrogel nanobots
https://youtu.be/jzOeY2DVHyE
DARPA-video over hydrogel-biosensoren
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/genepatents
Bespreekt de wet van natuurlijk voorkomende genen kan niet worden gepatenteerd; synthetische / gemodificeerde genen kunnen echter worden gepatenteerd
*** *** ***
Dr. Carrie Madej
https://www.youtube.com/watch?v=PbJq2KfgOEs
https://www.youtube.com/channel/UCOVus4q3qrOyKV_cxyfwfhw
https://www.facebook.com/carrie.madej
***
"If all you've got is a hammer, everything looks like a nail"
De bron van de pandemie bevind zich in Zwitserland
https://www.weforum.org/covid-action-platform
Vaccininformatie over Covid19, nanotechnologie, apps voor de gezondheid van smartphones, rDNA, rRNA en patentering van GMO's
Bronnen:
https://www.theverge.com/2019/7/16/20697123/elon-musk-neuralink-brain-reading-thread-robot
https://vaccine.guide
https://www.sciencealert.com/an-invisible-quantum-dot-tattoo-is-being-suggested-to-id-vaccinated-kids
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf
https://www.ageofautism.com/2016/06/wheres-the-outrage-vaccines-and-aborted-fetal-tissue.html
https://images.app.goo.gl/vupvXgtfp8aFsUg28
https://healthimpactnews.com/2020/bill-gates-outspends-u-s-government-and-provides-18-billion-to-who-for-covid-vaccines/
Recombinant DNA (rDNA) moleculen zijn DNA-moleculen die zijn gevormd door laboratoriummethoden van genetische recombinatie (zoals moleculair klonen) om genetisch materiaal uit meerdere bronnen samen te brengen, waardoor sequenties worden gecreëerd die anders niet in het genoom zouden worden gevonden.
Onsterfelijk gemaakte cellen (ook wel continue cellen of cellijnen genoemd) zijn primaire cellen waarvan de telomeren en / of tumorsuppressorgenen zijn veranderd. Tumorsuppressorgenen (bijv. P53 en Rb) zijn belangrijk voor het signaleren van de cel om te stoppen met delen wanneer de kans op DNA-schade groter is (d.w.z. lees na meerdere celcycli meer over de celcyclus in onze kennisbank). In het geval van onsterfelijk gemaakte cellen zijn deze genen afgebroken of is hun functie geremd, zodat de cel voor onbepaalde tijd kan blijven delen.
NVIC.org
Informatie over vaccins
https://www.corvelva.it/en/component/tags/tag/rapporto-vaccini.html
Site voor Italiaans rapportage over vaccins
https://youtu.be/hTTlT7CWRLQ
hydrogel nanobots
https://youtu.be/jzOeY2DVHyE
DARPA-video over hydrogel-biosensoren
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/genepatents
Bespreekt de wet van natuurlijk voorkomende genen kan niet worden gepatenteerd; synthetische / gemodificeerde genen kunnen echter worden gepatenteerd
*** *** ***
Dr. Carrie Madej
https://www.youtube.com/watch?v=PbJq2KfgOEs
https://www.youtube.com/channel/UCOVus4q3qrOyKV_cxyfwfhw
https://www.facebook.com/carrie.madej
***
"If all you've got is a hammer, everything looks like a nail"
De bron van de pandemie bevind zich in Zwitserland
https://www.weforum.org/covid-action-platform
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