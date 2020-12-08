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Experiências com Dióxido de Cloro - Léo Araújo
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13 views • December 08, 2020
00:00 1º relato - Prognóstico senhora de 42 anos: ficaria cega, porém fizemos o primeiro contato com
orientação de protocolo para: deslocamento de retina, mácula e catarata com exames de
+15anos;
01:18 2º Relato - Senhora de 87 anos: Dores por todo o corpo, com prognóstico: sem cura;
02:15 Benefícios: as dores despareceram.
04:00 Feedback 1º relato
05:05 Feedback 2º relato
05:45 Feedback 1º relato dos resultados
07:38 3º Relato - Cega por glaucoma, prognóstico: sem cura
09:49 Feedback 3º relato
10:38 Feedback 2º relato: novos exames + resultados com comentários
12:01 4º Relato - Criança de 13 anos: Anemia falciforme, doença renal crônica (hemodialise),
pancreatite e já sofreu 03 avc's;
13:05 Feedback 4º relato
14:38 Avaliando o protocolo
15:38 Feedback 1º relato: novos exames
16:48 Feedback 3º Relato: havia um tumor no olho
17:51 Feedback 1º relato
20:45 Feedback 3º relato: exames
Quer saber mais sobre como utilizar o C|L|O|2?
clique aqui: https://tinyurl.com/comousarclo2
orientação de protocolo para: deslocamento de retina, mácula e catarata com exames de
+15anos;
01:18 2º Relato - Senhora de 87 anos: Dores por todo o corpo, com prognóstico: sem cura;
02:15 Benefícios: as dores despareceram.
04:00 Feedback 1º relato
05:05 Feedback 2º relato
05:45 Feedback 1º relato dos resultados
07:38 3º Relato - Cega por glaucoma, prognóstico: sem cura
09:49 Feedback 3º relato
10:38 Feedback 2º relato: novos exames + resultados com comentários
12:01 4º Relato - Criança de 13 anos: Anemia falciforme, doença renal crônica (hemodialise),
pancreatite e já sofreu 03 avc's;
13:05 Feedback 4º relato
14:38 Avaliando o protocolo
15:38 Feedback 1º relato: novos exames
16:48 Feedback 3º Relato: havia um tumor no olho
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