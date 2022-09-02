Καλωσήρθατε στο Facebook

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Βλέπουμε κι αυτό: www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e1
https://alexanderlehmann.net
ΠΗΓΗ βίντεο: www.youtube.com/watch?v=e4re7mwQzIA
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