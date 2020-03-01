WUHAN - Was geht da vor sich - World Military Virus Games? Part1 by Norman Investigativ

Exceptionell guter Journalismus zum Thema des möglichen neuen Biowaffenanschlages der Pharmakratischen Marktinteressen...Wirklich genial ist auch (ca. ab Minute 9) die Aufmerksamkeit auf die 'Millitärspiele' die im Oktober 2019 in Wuhan stattfanden zu richten! Wenigstens sind Soldaten alle gesund und haben keine Tendenz zur Angstkultur, oder? Werden die Beteiligten Militärgemeinschaften sich denoch in ihrem üblichen leichtfertigen Autoritätsvertrauen weiter durch Impfungen als Ausbreitungsfaktor instrumentalisieren lassen? Vor hundert Jahren benutzten die Spieler Soldaten in der zwangslage des Krieges um die Spanische Grippe zu thematisieren. Leicht können wir uns heute vorstellen das eingesperrte Lebewesen die auf das 'Futter' angewiesen sind das ihnen zugeschleust wird leicht absichtlich beigemischten Giften auf den Leim gehen könnten! Wer noch zu gerne an das vom Pharmakratischen Mainstream propagierte Virus und Bakterienmodel glaubt kann sich ja mal an das Model der Neuen Germanischen Medizin ran trauen! Bewusstsein kann Leben retten, genau wie gesunde Vegane Ernährung, ausreichend Sonne, und jede Menge Sauerstoff!Suchen Sie nach allen Videos die Impfungen kritisch beleuchten und sehen Sie sich als Grundbildung unbeding auch 'the Corporation' Dokumentarfilm der Kannadier an!Im zweiten Teil werden weitere lokale und historische Umstände anderer 'Epidemien' beleuchtet...Besucht unbeduing den Kanal des Machers Norman da gibt es noch viel mehr Inhalt dieser hervoragenden Qualität: