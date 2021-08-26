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Dr. Anne McCloskey: "Estas inyecciones están haciendo un daño real"
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0 view • August 26, 2021
Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre).
La Dr. McCloskey, de Irlanda del Norte, deja registro, con un relato que conmueve, del incremento de hospitalizados vacunados, el daño en jóvenes sanos que luego de inocularse tienen coágulos o no pueden levantarse de la cama. Su valentía es admirable y su integridad como persona le valió la suspensión del hospital donde trabaja, por tener la sabiduría de plantarse ante los psicópatas que quieren inocular este experimento en la población mundial, con la excusa del Caballo de Troya virósico con el que buscan imponer el Gran Reseteo en este escabroso camino hacia el humano 2.0 (que de humano no tiene nada).
La Dr. McCloskey, de Irlanda del Norte, deja registro, con un relato que conmueve, del incremento de hospitalizados vacunados, el daño en jóvenes sanos que luego de inocularse tienen coágulos o no pueden levantarse de la cama. Su valentía es admirable y su integridad como persona le valió la suspensión del hospital donde trabaja, por tener la sabiduría de plantarse ante los psicópatas que quieren inocular este experimento en la población mundial, con la excusa del Caballo de Troya virósico con el que buscan imponer el Gran Reseteo en este escabroso camino hacia el humano 2.0 (que de humano no tiene nada).
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