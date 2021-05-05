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CONSPIRACY CHIC: WHERE "ORDER OUT OF CHAOS" MISTAKENLY COMES FROM
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22 views • May 05, 2021
WHICH PHILOSOPHY ARE THE CRRENT OPPRESSORS OF MANKIND FOLLOWING? HOW SATAN BECAME THE GOOD GUY.
COMMUNISM-NO HAPPY HAPPY, SEE THE MOVIE "TANGO"(SPANISH LANGUAGE)THE FAILURE OF RELIGION AND GOVERNMENTS TO CONTROL THE TRIBALISM OF MANKIND.
THE FAILURE OF COMMUNISM EVERYWHERE
FREEDOM "FROM"CONTROL VS FREEDOM" TO" DO WHAT YOU AUGHT
WHICH PHILOSOPHY ARE THE CRRENT OPPRESSORS OF MANKIND FOLLOWING? HOW SATAN BECAME THE GOOD GUY.THE FAILURE OF RELIGION AND GOVERNMENTS TO CONTROL THE TRIBALISM OF MANKIND.
THE FAILURE OF COMMUNISM EVERYWHERE
FREEDOM "FROM"CONTROL VS FREEDOM" TO" DO WHAT YOU AUGHT
WHICH PHILOSOPHY ARE THE CRRENT OPPRESSORS OF MANKIND FOLLOWING? HOW SATAN BECAME THE GOOD GUY.
WHY "THEY" BELIEVE MANKIND IS SO INHERENTLY "WICKED" HE HAS TO BE BROUGHT TO THE BRINK OF RUIN TO GET HIS ATTENTION ,TO FORCE GOOD BEHAVIOR.THIS, AGAIN, IS A KIND OF RELIGION BELIEVING IT KNOWS WHAT IS BEST FOR YOU.
BISHOP SHEENS SOURCE VIDEOS :
https://www.youtube.com/watch?v=kOKlHUqOsIM&;t=260s
https://www.youtube.com/watch?v=Bwp5MsCGJB0
WHATS IN THE VAC https://www.brighteon.com/94f71e15-f7f5-4f9e-8dbe-e2cb0b46f6f6
COMMUNISM-NO HAPPY HAPPY, SEE THE MOVIE "TANGO"(SPANISH LANGUAGE)THE FAILURE OF RELIGION AND GOVERNMENTS TO CONTROL THE TRIBALISM OF MANKIND.
THE FAILURE OF COMMUNISM EVERYWHERE
FREEDOM "FROM"CONTROL VS FREEDOM" TO" DO WHAT YOU AUGHT
WHICH PHILOSOPHY ARE THE CRRENT OPPRESSORS OF MANKIND FOLLOWING? HOW SATAN BECAME THE GOOD GUY.THE FAILURE OF RELIGION AND GOVERNMENTS TO CONTROL THE TRIBALISM OF MANKIND.
THE FAILURE OF COMMUNISM EVERYWHERE
FREEDOM "FROM"CONTROL VS FREEDOM" TO" DO WHAT YOU AUGHT
WHICH PHILOSOPHY ARE THE CRRENT OPPRESSORS OF MANKIND FOLLOWING? HOW SATAN BECAME THE GOOD GUY.
WHY "THEY" BELIEVE MANKIND IS SO INHERENTLY "WICKED" HE HAS TO BE BROUGHT TO THE BRINK OF RUIN TO GET HIS ATTENTION ,TO FORCE GOOD BEHAVIOR.THIS, AGAIN, IS A KIND OF RELIGION BELIEVING IT KNOWS WHAT IS BEST FOR YOU.
BISHOP SHEENS SOURCE VIDEOS :
https://www.youtube.com/watch?v=kOKlHUqOsIM&;t=260s
https://www.youtube.com/watch?v=Bwp5MsCGJB0
WHATS IN THE VAC https://www.brighteon.com/94f71e15-f7f5-4f9e-8dbe-e2cb0b46f6f6
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