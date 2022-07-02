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Виктория ПреобРАженская. «У ИзТока Стоит МАТЬ».
Читает Автор. https://youtu.be/mvL9xiTQLow
Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/u-iztoka-stoit-mat
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://VictoriaRA.com
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