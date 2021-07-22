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ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - 21/7/2021 ΓΙΑΤΙ ΕΞΕΦΡΑΖΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
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10 views • July 22, 2021
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - 21/7/2021 ΓΙΑΤΙ ΕΞΕΦΡΑΖΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ https://ugetube.com/watch/DvPEPqJMnw79NCt , https://rumble.com/vk6icq-33896042.html . ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/magaziaxorisboli/videos/845270349733677 .
ΣΩΖΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΧΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ, Ο ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, 21/7/2021 https://www.brighteon.com/0bab8142-90ef-4cc8-bf7f-a6f3e086809d , https://ugetube.com/watch/smGKRnzNhwSNHT8 , https://rumble.com/vk5oq2-33857642.html .
ΣΩΖΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΧΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ, Ο ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, 21/7/2021 https://www.brighteon.com/0bab8142-90ef-4cc8-bf7f-a6f3e086809d , https://ugetube.com/watch/smGKRnzNhwSNHT8 , https://rumble.com/vk5oq2-33857642.html .
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