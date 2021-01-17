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Тайна Явления Матери Мира. Часть 6
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11 views • January 17, 2021
Тайна Явления Матери Мира. Часть 6 https://youtu.be/Sl3YryJ2cmM
«Богиня! Благая, Вечная Держательница рода человеческого! Не прекращай Милости Своей к слабым смертным, не оставь Своей Материнской Нежности к скорбным! Ни один день, ни одна ночь, ни один миг не пролетают без Твоего Благодеяния. На море и на суше Укрываешь Ты людей, Отклоняя от них всякую опасность, и Протягиваешь им Свою Руку Помощи,
Распутываешь хитросплетения судьбы, Смиряешь бури бедствий и Задерживаешь губительный бег Звёзд. Тебя почитают Вышние и Дальние Боги. Ты Овеваешь Землю, Зажигаешь Свет Солнц, Правишь Миром... По Твоему Знаку веют ветры, тяжелеют облака, набухает почка и прорастает трава»
(«Молитва к Матери Богов Исиде»).
«Слава Тебе, Совершенная Мудрость, Безграничная, Трансцендентная Мысль!
Все Твои Члены не имеют изъяна; те, кто познал Тебя - безупречны,
незапятнаны, безмолвны и безстрастны, как безкрайние пространства.
Тем, кто приходит к Тебе, Сострадательная, Ты Возвещаешь буддадхарму (учение Будды); они легко достигнут, Благодатная, несравненного величия.
Чистые сердцем, когда они видят Тебя, близки их чаяния, и Твой Взгляд
Дарует им Желанные Плоды! Всем героям, в сердцах которых покоится иное благорасположение, Ты Являешься Кормящей Матерью, Дарующей Рождение и Любовь. Так, Благословенная, Ты - Великая Мать всех существ.
О, Чистая, Святая, татагаты явят Тебя Единую, как Многоразличную и Многоимённую.
Ты - Единственный Путь к спасению, нет другого. Кто совершит Тебе хвалу, не пользуясь символами? Ты Превосходишь слова, Ты нигде не задерживаешься. Мы славим Тебя повседневным языком...
И мы достигаем блаженства. Пусть заслуга, которую я могу заслужить похвалой Совершенной Мудрости, весь мир положит к Её Стопам»
(«Гимн к Священной Мудрости»).
Славянкой Вочеловечилась София
Премудрость Света.
Увидеть Её мечтали все святые и пророки,
великие мыслители и философы
предвещали Её Явление на эту Землю.
И Свершилось Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/04/10/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-6/
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«Богиня! Благая, Вечная Держательница рода человеческого! Не прекращай Милости Своей к слабым смертным, не оставь Своей Материнской Нежности к скорбным! Ни один день, ни одна ночь, ни один миг не пролетают без Твоего Благодеяния. На море и на суше Укрываешь Ты людей, Отклоняя от них всякую опасность, и Протягиваешь им Свою Руку Помощи,
Распутываешь хитросплетения судьбы, Смиряешь бури бедствий и Задерживаешь губительный бег Звёзд. Тебя почитают Вышние и Дальние Боги. Ты Овеваешь Землю, Зажигаешь Свет Солнц, Правишь Миром... По Твоему Знаку веют ветры, тяжелеют облака, набухает почка и прорастает трава»
(«Молитва к Матери Богов Исиде»).
«Слава Тебе, Совершенная Мудрость, Безграничная, Трансцендентная Мысль!
Все Твои Члены не имеют изъяна; те, кто познал Тебя - безупречны,
незапятнаны, безмолвны и безстрастны, как безкрайние пространства.
Тем, кто приходит к Тебе, Сострадательная, Ты Возвещаешь буддадхарму (учение Будды); они легко достигнут, Благодатная, несравненного величия.
Чистые сердцем, когда они видят Тебя, близки их чаяния, и Твой Взгляд
Дарует им Желанные Плоды! Всем героям, в сердцах которых покоится иное благорасположение, Ты Являешься Кормящей Матерью, Дарующей Рождение и Любовь. Так, Благословенная, Ты - Великая Мать всех существ.
О, Чистая, Святая, татагаты явят Тебя Единую, как Многоразличную и Многоимённую.
Ты - Единственный Путь к спасению, нет другого. Кто совершит Тебе хвалу, не пользуясь символами? Ты Превосходишь слова, Ты нигде не задерживаешься. Мы славим Тебя повседневным языком...
И мы достигаем блаженства. Пусть заслуга, которую я могу заслужить похвалой Совершенной Мудрости, весь мир положит к Её Стопам»
(«Гимн к Священной Мудрости»).
Славянкой Вочеловечилась София
Премудрость Света.
Увидеть Её мечтали все святые и пророки,
великие мыслители и философы
предвещали Её Явление на эту Землю.
И Свершилось Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/04/10/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-6/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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