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[Conferencia] Las mentiras sobre las Vacunas Covid19: Realmente son Agentes Biológicos Experimentales. Dra. Simone Gold de los America´s Frontline Doctors de EEUU
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Subtitulado por elinvestigador.org
Más info en: https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-productos-biologicos-experimentales/
En la conferencia la Dra. Simone Gold, portavoz de los AFLD Doctores Americanos en Primera Linea explica aspectos poco conocidos sobre las vacunas covid19 y sobre el uso efectivo de la hidroxicloroquina como tratamiento temprano contrae el covid.
¿Lo que llaman Vacunas Covid19 son productos biológicos experimentales?
¿Cuales son los problemas de salud que puede ocasionar este experimento de agentes biológicos con tecnología ARNm? ¿Problemas neurológicos? ¿Infertilidad?
Más info en: https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-productos-biologicos-experimentales/
En la conferencia la Dra. Simone Gold, portavoz de los AFLD Doctores Americanos en Primera Linea explica aspectos poco conocidos sobre las vacunas covid19 y sobre el uso efectivo de la hidroxicloroquina como tratamiento temprano contrae el covid.
¿Lo que llaman Vacunas Covid19 son productos biológicos experimentales?
¿Cuales son los problemas de salud que puede ocasionar este experimento de agentes biológicos con tecnología ARNm? ¿Problemas neurológicos? ¿Infertilidad?
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