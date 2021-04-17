Influensa er en Elektrisk Sykdom 12 04 2021

I dette programmet snakker vi om Influensa som En Elektrisk Sykdom, basert på boken Den Usynlige Regnbuen skrevet av Arthur Firstenberg, som bygger på en enorm forskning fra elektrisitetens barndom og frem til i dag.Boken «Den Usynlige Regnbuen» er å få kjøpt her:Åpent brev til Aksjeselskapet FAKTISK.NO ASKlikk på linken.Folket Direkte - Hjemmeside.Folket Direkte sin GRUPPE på FacebookFolket Direkte sin SIDE på FacebookFolket Direkte sin GRUPPE på MeWe