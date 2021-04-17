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Influensa er en Elektrisk Sykdom 12 04 2021
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0 view • April 17, 2021
I dette programmet snakker vi om Influensa som En Elektrisk Sykdom, basert på boken Den Usynlige Regnbuen skrevet av Arthur Firstenberg, som bygger på en enorm forskning fra elektrisitetens barndom og frem til i dag.
Boken «Den Usynlige Regnbuen» er å få kjøpt her:
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Boken «Den Usynlige Regnbuen» er å få kjøpt her:
https://www.z-forlag.no/produkt/den-u...
Åpent brev til Aksjeselskapet FAKTISK.NO AS
Klikk på linken.
https://folketdirekte.com//wp-content...
Folket Direkte - Hjemmeside.
https://folketdirekte.com/
Folket Direkte sin GRUPPE på Facebook
https://www.facebook.com/groups/folke...
Folket Direkte sin SIDE på Facebook
https://www.facebook.com/folketdirekte
Folket Direkte sin GRUPPE på MeWe
https://mewe.com/group/5f880265c925693bbfd52985
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