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Sygeplejeske Heidi Marina Riishøj Bruun om SARS-COV-2 INFLUENZA Virus [04.05.2021]
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13 views • May 05, 2021
Min Vision: At alle må leve 100% i balance og overskud med eller uden sygdom.
Min Mission: At vejlede og undervise i dine muligheder for selvhelbredelse af krop, sind og ånd.
At alt positivt skal udvikles. At din lyst skal dyrkes med afsæt i hvad du føler er rigtigt for dig."¨
--
Kilde:
Niels Christensen -> Støt De Politiske Fanger I Danmark
21 t siden
"Lige Det JEG HELE TIDEN HAR SAGT..!"
Zune Fabricius Holm - https://www.facebook.com/zune.holm
https://www.facebook.com/groups/740399970200104/user/100009142681622/
"Heidi Marina Riishøj Bruun er SYGEPLEJERSKE og fortæller her åbent og ærligt om det sidste års forløb, set med hendes øjne.
Gør dig selv, dine børn og din familie den tjeneste, at se og høre hvad hun fortæller - med et åbent sind. "
https://www.facebook.com/zune.holm/videos/1867876540044155/
Heidi Marina Riishøj Bruun
https://www.facebook.com/heidi.riishoj
https://www.facebook.com/Heidiriishoejdk/
https://heidiriishoej.dk/
https://www.youtube.com/channel/UC83F1lgCu2bI79hRxUaAw9A?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/in/heidi-riish%C3%B8j-43717910/
Min Mission: At vejlede og undervise i dine muligheder for selvhelbredelse af krop, sind og ånd.
At alt positivt skal udvikles. At din lyst skal dyrkes med afsæt i hvad du føler er rigtigt for dig."¨
--
Kilde:
Niels Christensen -> Støt De Politiske Fanger I Danmark
21 t siden
"Lige Det JEG HELE TIDEN HAR SAGT..!"
Zune Fabricius Holm - https://www.facebook.com/zune.holm
https://www.facebook.com/groups/740399970200104/user/100009142681622/
"Heidi Marina Riishøj Bruun er SYGEPLEJERSKE og fortæller her åbent og ærligt om det sidste års forløb, set med hendes øjne.
Gør dig selv, dine børn og din familie den tjeneste, at se og høre hvad hun fortæller - med et åbent sind. "
https://www.facebook.com/zune.holm/videos/1867876540044155/
Heidi Marina Riishøj Bruun
https://www.facebook.com/heidi.riishoj
https://www.facebook.com/Heidiriishoejdk/
https://heidiriishoej.dk/
https://www.youtube.com/channel/UC83F1lgCu2bI79hRxUaAw9A?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/in/heidi-riish%C3%B8j-43717910/
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