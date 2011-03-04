Høring om Incest og Pædofili [04.03.2011]

Hænger tingene sammen med LGBTIQA+ og Pædofili??Hvor mange 'tilfælde' skal der til før folk kan 'ses' hvad der foregår?Udenrigsminister Jeppe Kofod er pædofil og Statsminister Mette Frederiksen holder hånden over ham.Dokumenteret. Links til verifisering under alle mine videoer.- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (JA)- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (JA)- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (JA)- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (JA)- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (JA)- Er de andre Politikere tavse om dette forhold? (JA)- Er de så en del af denne Pædofili? (JA)- Holder eliten hånden over hinanden? (JA)- Er retssystemet plumråddent og korrupt? (JA)- Hænger tingene sammen? (JA)Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]Lars Andersen redegør og forklarer incl Lovhjemmel.Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]Tre politikere, tre krænkede plus en række spørgere samt et stort publikum dannede rammerne om en offentlig høring om incest i Kulturhuset Pilegården i Brønshøj.Baggrunden var, at Incest er lidt af et tabu, som sjældent kommer på dagsordenen i de danske medier, men en gruppe kvinder fået tre folketingspolitikere til at møde op til høringen, hvor emnet i den grad kom på bordet.Mange af deltagerne var kvinder, der var blevet udsat for incest som børn, men hvis overgrebene ikke bliver anmeldt i tide, så bliver sagerne afvist hos politiet.Det skyldes en regel om forældelse, hvor incest mellem søskende skal anmeldelse inden den krænkede er 23 år, og incest ved andre familiemedlemmer skal anmeldes inden den krænkede bliver 28 år.Især denne forældelsesfrist ville de krænkede kvinder gerne have politikerne til at tage stilling til.To af politikerne var åbne overfor ændringer, mens den tredje -- socialdemokraten Karen Hækkerup -- ikke ville høre tale om at gøre noget ved forældelsesfristerne.Og især Karen Hækkerup fik en sang fra de varme lande af kvinderne.3,927 views•Mar 4, 2011Bellaweb Bella337 subscribers