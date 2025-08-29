Спешат машины на обгон (песня Леонида Нестеренко)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Мой первый опыт подбора гитарного аккомпанемента к чужой (и вообще какой-либо) мелодии. Сама песня, по сути, представляет собой социальную рекламу. Будьте осторожней на дорогах, особенно в сложных погодных условиях. Никто из персонажей клипа всего за пару секунд до аварии не подозревал, чем все для них кончится.
Ноты: https://musescore.com/user/30191548/s...
Текст:
Спешат машины на обгон по ледяной дороге.
И все в салоне за стеклом не чувствуют тревоги.
Там за углом, там за углом их ждет она - косая.
Сидит водитель за рулем, сидит водитель за рулем,
Судьбы своей не зная.
Чудак (!) - водитель за рулем! Кто бьет его, стегает?
Какая блажь, какой резон в мозгу его играют?
Назло судьбе, назло себе. не побоясь крушенья,
Не сбросив газ на вираже. Не сбросив газ на вираже,
Влетает он в круженье.
Век скоростей, век скоростей... Бессмысленная спешка.
Живут в моторе сто чертей, и ждет судьбы насмешка.
Ледовый пласт, ледовый наст. Какая ж тут пощада?
Летит машина под откос, летит машина под откос,
Летит во чрево ада.
Вот этот ад, вот этот ад! Не требуй снисхожденья!
Нельзя назад, нельзя назад! И нет в руле спасенья.
Последний миг, последний крик, пока хребет не сломан -
И стало тихо на шоссе, и стало тихо на шоссе,
И будет тихо... дома.
И будет тихо... дома.