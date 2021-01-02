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MARKmobil 2021-01-02 verlässt Youtube
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8 views • January 02, 2021
Es ist eine brandgefährliche Situation, in der wir Menschen stecken. Wir haben unsere gesamte natürliche Kommunikation einigen wenigen Privatleuten anvertraut. Und die haben begonnen, mit Experimenten diese Kommunikation schleichend zu verändern. Inzwischen sind sie so weit gekommen, dass sich die Besitzer von großen Internetservern einen eigenen US-Präsidenten zusammenphantasieren und der ganzen Welt vorgaukeln können, das wäre die Realität.
Unabhängige Stimmen werden von diesen BIG MEDIA-Konzernen gnadenlos bekämpft. Nur deren Wahrheit darf gelten. Nun ist die Menschheit gefordert, eine Notbremse zu ziehen und die Konzerne zu entmachten. Unsere öffentliche Kommunikation darf nie wieder in die Hände von Privatkonzernen gelangen. Wir brauchen unsere eigenen, staatlich betriebenen Server, die frei vom Regierungszugriff sind.
Nach einer endlosen Reihe von Angriffen auf den Produzenten und auf die Zuschauer, nach zahllosen Manipulationen und nach der jetzigen Löschung eines Interviews mit einem ausgestiegenen Nato-Offizier, beendet MARKmobil die Zusammenarbeit mit Youtube. Künftig werden nur noch Telegram und die Webseite "markmobil.eu" als Ausspielkanäle genutzt.
Eines kann Reporter Mark Hegewald bei seinem Abschied von Youtube am Ende vorweisen: Bestnoten von den Zuschauern.
MARKmobil ist werbefrei und lebt nur dank Eurer Spenden.
Mark Hegewald Medien
IBAN: CZ92 2010 0000 0020 0178 0546
BIC: FIOBCZPPXXX
Verwendungszweck: MARKmobil
Paypal: [email protected]
Bitcoin: 1MqHN1tQftfwiaCF6JEAttj1xT2BNK1hGn
Telegram: http://t.me/markmobil
Internet: http://www.markmobil.eu
Unabhängige Stimmen werden von diesen BIG MEDIA-Konzernen gnadenlos bekämpft. Nur deren Wahrheit darf gelten. Nun ist die Menschheit gefordert, eine Notbremse zu ziehen und die Konzerne zu entmachten. Unsere öffentliche Kommunikation darf nie wieder in die Hände von Privatkonzernen gelangen. Wir brauchen unsere eigenen, staatlich betriebenen Server, die frei vom Regierungszugriff sind.
Nach einer endlosen Reihe von Angriffen auf den Produzenten und auf die Zuschauer, nach zahllosen Manipulationen und nach der jetzigen Löschung eines Interviews mit einem ausgestiegenen Nato-Offizier, beendet MARKmobil die Zusammenarbeit mit Youtube. Künftig werden nur noch Telegram und die Webseite "markmobil.eu" als Ausspielkanäle genutzt.
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