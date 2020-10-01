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Verboden video: Dokter Luis de Benito over de gezondheidssituatie in Spanje op 13 augustus 2020
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1047 views • October 01, 2020
Deze video is door YouTube verwijderd en alleen daarom al de moeite van het kijken waard.
De berichtgeving over COVID-19 via de media en officiële bronnen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lijkt lang niet altijd betrouwbaar.
Sterker nog, deze informatie is soms geheel incorrect. Een goed voorbeeld van hoe de media de situatie rond COVID-19 geheel anders presenteren dan een dokter die daar dagelijks mee te maken heeft, is zichtbaar in een interview van de Spaanse arts Luis de Benito.
Het interview is illustratief voor de grote kloof tussen wat er in de media wordt geschreven en wat er in de werkelijkheid plaatsvindt. YouTube heeft deze video zonder waarschuwing van het Dodelijke Leugens-kanaal verwijderd omdat het beeldmateriaal in strijd is met haar richtlijnen. Deze richtlijnen onderdrukken informatie die duidelijk aantoont dat de de berichtgeving van de Wereldgezondheidsorganisatie (en daardoor ook die van het RIVM en onze overheid) gewoonweg niet klopt. Hier ziet u een schrijnend verschil tussen wat de media rapporteren en wat er in het ziekenhuis plaatsvindt. Kijk de video en oordeel zelf.
Meer informatie vindt u op https://www.dodelijkeleugens.nl/arts-en-media-over-covid-19-een-wereld-van-verschil/
De berichtgeving over COVID-19 via de media en officiële bronnen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lijkt lang niet altijd betrouwbaar.
Sterker nog, deze informatie is soms geheel incorrect. Een goed voorbeeld van hoe de media de situatie rond COVID-19 geheel anders presenteren dan een dokter die daar dagelijks mee te maken heeft, is zichtbaar in een interview van de Spaanse arts Luis de Benito.
Het interview is illustratief voor de grote kloof tussen wat er in de media wordt geschreven en wat er in de werkelijkheid plaatsvindt. YouTube heeft deze video zonder waarschuwing van het Dodelijke Leugens-kanaal verwijderd omdat het beeldmateriaal in strijd is met haar richtlijnen. Deze richtlijnen onderdrukken informatie die duidelijk aantoont dat de de berichtgeving van de Wereldgezondheidsorganisatie (en daardoor ook die van het RIVM en onze overheid) gewoonweg niet klopt. Hier ziet u een schrijnend verschil tussen wat de media rapporteren en wat er in het ziekenhuis plaatsvindt. Kijk de video en oordeel zelf.
Meer informatie vindt u op https://www.dodelijkeleugens.nl/arts-en-media-over-covid-19-een-wereld-van-verschil/
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