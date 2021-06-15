© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[VOSTFR] ZapActu Trump, Maxwell, Blm, Antifa, Traffic d'êtres humains Etc...
Follow
0
Share
Report
1 view • June 15, 2021
De retour avec Scott de Woke Societies pour un ZapActu.
Plusieurs sujets abordés dont le covid-19 et l'hydroxychloroquine, le traffic d'êtres humains, New York Manhattan désertique, 2024 nouveaux documents sur l'affaire Epstein où l'on peut y trouver Ghislaine Maxwell qui dit, je cite qu'elle considérait les enfants qu'ils attaquaient comme des ordures et des déchets... Trump piège les médias sur la question du masque et de la distanciation sociale, une personne agée agréssée dans la ville de Portland devant le poste de police où les manifestants lui ont jetés de la peinture blanche sur son visage, alors qu'elle essayait juste de parler avec eux. Soutien à cette dame et on espère que tout va bien pour elle 🙏
Vidéo originale | Woke Societies :
https://youtu.be/YxpEFK4C3tM
9minutes 47 jusque 10minutes 50 Vidéo originale :
https://youtu.be/jdv9-CzNPvI?t=494
CHAINE DE SECOURS abonnez-vous :
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
📧 [email protected]
Plusieurs sujets abordés dont le covid-19 et l'hydroxychloroquine, le traffic d'êtres humains, New York Manhattan désertique, 2024 nouveaux documents sur l'affaire Epstein où l'on peut y trouver Ghislaine Maxwell qui dit, je cite qu'elle considérait les enfants qu'ils attaquaient comme des ordures et des déchets... Trump piège les médias sur la question du masque et de la distanciation sociale, une personne agée agréssée dans la ville de Portland devant le poste de police où les manifestants lui ont jetés de la peinture blanche sur son visage, alors qu'elle essayait juste de parler avec eux. Soutien à cette dame et on espère que tout va bien pour elle 🙏
Vidéo originale | Woke Societies :
https://youtu.be/YxpEFK4C3tM
9minutes 47 jusque 10minutes 50 Vidéo originale :
https://youtu.be/jdv9-CzNPvI?t=494
CHAINE DE SECOURS abonnez-vous :
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
📧 [email protected]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.