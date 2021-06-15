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[VOSTFR] ZapActu Trump, Maxwell, Blm, Antifa, Traffic d'êtres humains Etc...
Miniver1984
Miniver1984
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1 view • June 15, 2021
De retour avec Scott de Woke Societies pour un ZapActu.
Plusieurs sujets abordés dont le covid-19 et l'hydroxychloroquine, le traffic d'êtres humains, New York Manhattan désertique, 2024 nouveaux documents sur l'affaire Epstein où l'on peut y trouver Ghislaine Maxwell qui dit, je cite qu'elle considérait les enfants qu'ils attaquaient comme des ordures et des déchets... Trump piège les médias sur la question du masque et de la distanciation sociale, une personne agée agréssée dans la ville de Portland devant le poste de police où les manifestants lui ont jetés de la peinture blanche sur son visage, alors qu'elle essayait juste de parler avec eux. Soutien à cette dame et on espère que tout va bien pour elle 🙏

Vidéo originale | Woke Societies :
https://youtu.be/YxpEFK4C3tM

9minutes 47 jusque 10minutes 50 Vidéo originale :
https://youtu.be/jdv9-CzNPvI?t=494

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