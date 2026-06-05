π. Θεόδωρος (Ζήσης), "Το Άγιο Πνεύμα αποδήμησε από τον Παπισμό και την Δύση"

"Κινδυνεύει τώρα καί ἡ Ὀρθοδοξία". Τήν Κυριακή, 31 Μαΐου (τῆς Πεντηκοστῆς) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες

-

), ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης ἐδίδαξε τό θέμα: "Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀποδήμησε ἀπό τόν Παπισμό καί ἀπό τήν Δύση. Δέν ὑπάρχει ἐκεῖ Ἅγιο Πνεῦμα". Ὁ π. Θεόδωρος στηρίχθηκε σέ σχετική ὁμιλία του, πού ἐκφώνησε στόν Ἑσπερινό τῆς Πεντηκοστῆς τό 2010, στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος στήν Ἄνω Γατζέα τοῦ Βόλου (Ὁμιλία ΡΜΘ΄, Γ΄ Τόμος, σελ. 1359-1368 τοῦ τρίτομου "ὁμιλιαρίου" τοῦ π. Θεοδώρου)· σέ αὐτήν ἀνέφερε γνώμη τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ "Μυσταγωγοῦ", Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1417-1430), περί τοῦ ὅτι στούς Παπικούς ὅλα εἶναι ἀχαρίτωτα, καί δέν ὑπάρχει σέ αὐτούς τό Ἅγιον Πνεῦμα. Προσέθεσε καί γνώμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι "πειθήνια" ὄργανα τοῦ Σατανᾶ. Μετά ἀπό ἐκσυγχρονιστικές ἀναφορές γιά τήν ἐγκατάλειψη τῆς ἀντιπαπικῆς καί ὀρθόδοξης αὐτῆς στάσης ἀπό τούς σημερινούς φιλοπαπικούς καί οἰκουμενιστές κληρικούς καί θεολόγους, συνεπέρανε, ὅτι "Κινδυνεύει τώρα σοβαρά ἡ Ὀρθοδοξία", ὅπως κατέδειξε καί ἀνέλυσε σέ μικρό βιβλίο του μέ τόν τίτλο αὐτό.